Şirketin 2026/6 döneminde satışları 1,02 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde 741,3 milyon TL olan satış gelirleri, yıllık bazda yüzde 38 arttı.

BRÜT KÂR VE FAVÖK YÜKSELDİ

Hitt Bilgisayar'ın brüt kârı 2026'nın ilk 6 ayında 447,5 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin brüt kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 359,8 milyon TL'ye göre yüzde 24 yükseldi.

FAVÖK tarafında da güçlü bir performans görüldü. 2025 yılının ilk 6 ayında 316,4 milyon TL olan FAVÖK, 2026'nın aynı döneminde 401,7 milyon TL'ye çıkarak yüzde 27 arttı.

NET KÂR 196,9 MİLYON TL

Şirketin net dönem kârı ise 2026'nın ilk yarısında 196,9 milyon TL oldu. Hitt Bilgisayar, geçen yılın aynı döneminde 174,6 milyon TL net kâr açıklamıştı. Böylece şirketin net kârı yıllık bazda yüzde 13 arttı.

TOPLAM VARLIKLAR 4,1 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Şirketin bilanço tarafında da büyüme görüldü. Toplam varlıklar 2026'nın ilk çeyreğindeki 3,72 milyar TL'den 4,10 milyar TL'ye yükseldi. Böylece toplam varlıklarda çeyreklik bazda yüzde 10 artış kaydedildi.

Dönen varlıklar 1,07 milyar TL, duran varlıklar ise 3,03 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Özkaynaklar da yüzde 9 artışla 3,43 milyar TL'ye yükseldi. Şirketin net borcu ise 198,6 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

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