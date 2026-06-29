Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler, pay geri alım programları kapsamında geçtiğimiz hafta da kendi hisselerini satın almaya devam etti.

Toplam 8 şirketin geri alım gerçekleştirdiği haftada, en yüksek hacimli işlem Margün Enerji (MAGEN) tarafından yapıldı.

EN YÜKSEK GERİ ALIM MAGEN'DEN

Geçtiğimiz hafta geri alım yapan şirketler arasında MAGEN, KOCMT, GLYHO, ENERY, LOGO, LIDER, JANTS ve AHGAZ yer aldı.

Haftanın en yüksek geri alımını Margün Enerji (MAGEN) gerçekleştirdi. Şirket, ortalama 35,37 TL maliyetle 2.531.279 adet pay geri alımı yaptı.

Gerçekleştirilen işlemin şirket sermayesine oranı %0,0009, dolaşımdaki paylara oranı ise %0,66 olarak açıklandı.

GEÇEN HAFTA GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

MAGEN: 2.531.279 adet pay - 89.540.327 TL

KOCMT: 2.000.000 adet pay - 6.380.000 TL

GLYHO: 690.000 adet pay - 12.321.330 TL

ENERY: 600.000 adet pay - 5.812.800 TL

LOGO: 309.552 adet pay - 43.170.019 TL

LIDER: 250.000 adet pay - 22.823.750 TL

JANTS: 126.286 adet pay - 2.006.560 TL

AHGAZ: 30.000 adet pay - 1.104.630 TL

PAY GERİ ALIMI NEDİR?

Pay geri alımı, şirketlerin piyasadan kendi hisselerini satın alarak dolaşımdaki pay miktarını azaltması anlamına geliyor.

Şirketler bu yöntemi; hisse fiyatını desteklemek, şirket yönetiminin hisse değerine olan güvenini göstermek, hisse başına kârı (EPS) artırmak ve fazla nakdi daha verimli değerlendirmek amacıyla kullanabiliyor.

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