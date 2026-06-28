Bitcoin (BTC), TSİ 11.37 itibarıyla hafif bir kar satışı dalgasıyla yüzde 0,25 düşüşle 60.273,4 dolar seviyesinden işlem gördü.

Lider kripto para birimi, nadir görülen bir şekilde üst üste ikinci çeyreklik kaybına doğru ilerliyor.

Eğer bu döngü kırılmazsa, Bitcoin tarihindeki yıla arka arkaya iki çeyreklik düşüşle başladığı üçüncü dönemi yaşamış olacak.

ETF’LERDE KAN KAYBI: AYLIK ÇIKIŞ 4 MİLYAR DOLARI AŞTI

Fiyatın yukarı yönlü ivmelenmesinin önündeki en büyük takoz, kurumsal taraftaki iştahsızlık olarak öne çıkıyor.

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri, üst üste 7. işlem gününü de net çıkışla kapattı.

ETF pazarındaki son durum ise alarm veriyor:

• Cuma Günü Yaşanan Çıkış: 445 milyon dolar

• Aylık Toplam Net Çıkış: 4,06 milyar dolar

• Toplam ETF Varlık Değeri: 72,8 milyar dolara geriledi.

KÜÇÜK YATIRIMCI ZARARINA SATARKEN, BALİNALAR SAHNEYE ÇIKTI

Zincir üstü (on-chain) veriler, piyasada tam bir "el değiştirme" operasyonu yaşandığını gösteriyor.

Bitcoin fiyatının 60 bin doların altına sarktığı anlarda, uzun vadeli bazı küçük yatırımcılar panikle zararına satışa yönelirken; "balina" olarak tabir edilen büyük yatırımcılar bu düşüşü fırsat bildi devasa alımlar gerçekleştirdi.

Fiyatın yeniden 60 bin doların üzerine yerleşmesinde bu kurumsal cüzdanların dipten toplama iştahı etkili oldu.

MAKRO CEPHEDE SIKI YÖNETİM: GÜÇLÜ DOLAR BASKISI

Fed’in (Amerikan Merkez Bankası) faiz politikasına yönelik şahin beklentiler, dolar endeksini (DXY) güçlü tutmaya devam ediyor. Likiditenin dolara kayması sadece kripto varlıkları değil; altın ve gümüş gibi güvenli limanları da baskı altında tutuyor.

Analistlere göre yönün tamamen yukarı dönmesi için Fed kararlarının yumuşaması ve ETF akışlarının yeniden pozitife dönmesi şart.

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