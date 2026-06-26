Kripto para piyasasında satış baskısı hız kesmeden devam ediyor. Bitcoin (BTC), sabah saatlerinde 58 bin 115 dolara kadar gerilerken, TSİ 11.24 itibarıyla 60 bin 326 dolar seviyesinden işlem gördü.

Haziran ayında yaklaşık yüzde 19'a yakın değer kaybeden Bitcoin'de, spot ETF'lerden 3 milyar doların üzerinde para çıkışı yaşandı. Uzmanlar, küresel risk iştahındaki zayıflama nedeniyle satış baskısının sürdüğünü belirtirken, BTC'deki düşüşün arkasında öne çıkan altı temel nedeni sıraladı.

Kaynak: TradingView

1- Fed beklentileri fiyatları baskılıyor

Haziran ayında ABD'de açıklanan güçlü ekonomik veriler ve enflasyonist baskılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini erteleyebileceği hatta yeniden faiz artırabileceği beklentisini güçlendirdi. Yükselen tahvil faizleri ve güçlenen dolar, Bitcoin gibi riskli varlıklardan çıkışı hızlandırdı.

2- ETF'lerden milyarlarca dolarlık çıkış

Bitcoin'deki yükselişin en önemli itici güçlerinden biri olan ABD spot Bitcoin ETF'lerinde son aylarda yön tersine döndü. Sadece haziran ayında ETF'lerden 3 milyar doların üzerinde çıkış gerçekleşti. Kurumsal yatırımcı talebindeki zayıflama, satış baskısını artırdı.

3- Yapay zekâ hisselerine yönelim

ABD piyasalarında özellikle yapay zekâ ve yarı iletken şirketlerine yönelik güçlü ilgi, yatırımcıların sermayesini kripto paralardan teknoloji hisselerine kaydırmasına neden oldu. Bu sermaye rotasyonu da Bitcoin talebini olumsuz etkiledi.

4- Jeopolitik riskler ve yüksek enflasyon

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, küresel enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi, likiditeye duyarlı kripto varlıklar üzerinde baskı oluşturdu.

5- Strategy'nin satış hamlesi

Bitcoin'in en büyük kurumsal yatırımcılarından biri olan ABD merkezli Strategy şirketinin sınırlı da olsa Bitcoin satışı gerçekleştirmesi piyasada moral bozdu. Daha önce "asla satmama" stratejisiyle bilinen şirketin bu hamlesi yatırımcı algısını olumsuz etkiledi.

6- Kaldıraçlı işlemlerde tasfiyeler

Bitcoin'in 65 bin ve 60 bin dolar seviyelerindeki önemli teknik destekleri kırmasının ardından kaldıraçlı uzun pozisyonlarda peş peşe tasfiyeler yaşandı. Algoritmik işlemlerin de devreye girmesiyle satışlar hızlanırken fiyat kısa sürede 58 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

ANALİSTLER NE BEKLİYOR?

Analistler, küresel piyasalarda riskli varlıklardan kaçışın devam ettiğini belirterek, Bitcoin'in kısa vadede 55 bin ile 65 bin dolar bandında dalgalanabileceğini öngörüyor. Fed'in faiz politikası, ETF'lere para girişleri ve küresel risk iştahındaki değişimlerin önümüzdeki dönemde Bitcoin'in yönü açısından belirleyici olacağı ifade ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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