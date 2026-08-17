Borsa İstanbul'da halka açık şirketlerin sermaye artırımı süreçleri devam ederken, Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DNISI) yatırımcılarının beklediği tarih belli oldu. SPK'nın yüzde 334,31733 oranındaki bedelsiz sermaye artırımına onay verdiği şirkette bedelsiz pay alma hakkı 19 Ağustos 2026 tarihinde kullanılmaya başlanacak.

DNISI SERMAYESİNİ 520 MİLYON TL'YE ÇIKARACAK

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5 Ağustos 2026 tarihli bülteninde DNISI'nin bedelsiz sermaye artırımına onay vermişti.

Şirketin 700 milyon TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 119 milyon 728 bin 125 TL olan çıkarılmış sermayesi, bedelsiz artırımın ardından 520 milyon TL'ye yükselecek.

Sermaye artırımında kullanılacak toplam 400 milyon 271 bin 875 TL'nin;

164 milyon 377 bin 327,68 TL'si Sermaye Düzeltme Farkları hesabından, 124 milyon 173 bin 346,09 TL'si Emisyon Primi hesabından ve 111 milyon 721 bin 201,23 TL'si Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanacak.

LOTLAR NE KADAR YÜKSELECEK?

DNISI'nin yüzde 334,31733 oranındaki bedelsiz sermaye artırımında pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 19 Ağustos 2026 olarak belirlendi.

Buna göre yatırımcıların sahip oldukları paylara karşılık bedelsiz yeni paylar hesaplarına aktarılacak.

Örneğin sermaye artırımının matematiksel etkisi açısından, 100 lot DNISI payına sahip bir yatırımcının 334,31733 lot bedelsiz pay alma hakkı oluşacak ve toplam pay sayısı yaklaşık 434,31733 lota yükselecek. Bedelsiz sermaye artırımı yatırımcının şirketteki ortaklık oranını tek başına değiştirmeyecek.

DNISI bedelsiz sermaye artırımı takvimi

Detay Tarih / Tutar Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.06.2026 Mevcut Sermaye 119.728.125 TL Ulaşılacak Sermaye 520.000.000 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı 700.000.000 TL Bedelsiz Oranı %334,31733 SPK Başvuru Tarihi 10.06.2026 SPK Onay Tarihi 05.08.2026 Hak Kullanım Başlangıcı 19.08.2026 Kayıt Tarihi 20.08.2026 Ödeme Tarihi 21.08.2026

BEDELSİZ SONRASI DNISI PAY FİYATI DÜZELTİLECEK

Bedelsiz sermaye artırımıyla yatırımcıların sahip olduğu lot sayısı artarken, DNISI paylarının fiyatında da teorik olarak bedelsiz oranına göre düzeltme yapılacak.

Dolayısıyla yüzde 334,31733 oranındaki bedelsiz artırım yatırımcının portföy değerini kendiliğinden aynı oranda artırmayacak. Şirketin sermayesi 119,7 milyon TL'den 520 milyon TL'ye yükselirken, yatırımcıların sahip olduğu pay sayısı bedelsiz oranı doğrultusunda artacak.

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