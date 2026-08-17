DNISI'de yüzde 334,31733 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı için tarih belli oldu. Yatırımcıların bedelsiz pay alma hakkı 19 Ağustos'ta başlayacak.
Borsa İstanbul'da halka açık şirketlerin sermaye artırımı süreçleri devam ederken, Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DNISI) yatırımcılarının beklediği tarih belli oldu. SPK'nın yüzde 334,31733 oranındaki bedelsiz sermaye artırımına onay verdiği şirkette bedelsiz pay alma hakkı 19 Ağustos 2026 tarihinde kullanılmaya başlanacak.
DNISI SERMAYESİNİ 520 MİLYON TL'YE ÇIKARACAK
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5 Ağustos 2026 tarihli bülteninde DNISI'nin bedelsiz sermaye artırımına onay vermişti.
Şirketin 700 milyon TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 119 milyon 728 bin 125 TL olan çıkarılmış sermayesi, bedelsiz artırımın ardından 520 milyon TL'ye yükselecek.
Sermaye artırımında kullanılacak toplam 400 milyon 271 bin 875 TL'nin;
164 milyon 377 bin 327,68 TL'si Sermaye Düzeltme Farkları hesabından, 124 milyon 173 bin 346,09 TL'si Emisyon Primi hesabından ve 111 milyon 721 bin 201,23 TL'si Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanacak.
LOTLAR NE KADAR YÜKSELECEK?
DNISI'nin yüzde 334,31733 oranındaki bedelsiz sermaye artırımında pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 19 Ağustos 2026 olarak belirlendi.
Buna göre yatırımcıların sahip oldukları paylara karşılık bedelsiz yeni paylar hesaplarına aktarılacak.
Örneğin sermaye artırımının matematiksel etkisi açısından, 100 lot DNISI payına sahip bir yatırımcının 334,31733 lot bedelsiz pay alma hakkı oluşacak ve toplam pay sayısı yaklaşık 434,31733 lota yükselecek. Bedelsiz sermaye artırımı yatırımcının şirketteki ortaklık oranını tek başına değiştirmeyecek.
DNISI bedelsiz sermaye artırımı takvimi
|Detay
|Tarih / Tutar
|Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|09.06.2026
|Mevcut Sermaye
|119.728.125 TL
|Ulaşılacak Sermaye
|520.000.000 TL
|Kayıtlı Sermaye Tavanı
|700.000.000 TL
|Bedelsiz Oranı
|%334,31733
|SPK Başvuru Tarihi
|10.06.2026
|SPK Onay Tarihi
|05.08.2026
|Hak Kullanım Başlangıcı
|19.08.2026
|Kayıt Tarihi
|20.08.2026
|Ödeme Tarihi
|21.08.2026
BEDELSİZ SONRASI DNISI PAY FİYATI DÜZELTİLECEK
Bedelsiz sermaye artırımıyla yatırımcıların sahip olduğu lot sayısı artarken, DNISI paylarının fiyatında da teorik olarak bedelsiz oranına göre düzeltme yapılacak.
Dolayısıyla yüzde 334,31733 oranındaki bedelsiz artırım yatırımcının portföy değerini kendiliğinden aynı oranda artırmayacak. Şirketin sermayesi 119,7 milyon TL'den 520 milyon TL'ye yükselirken, yatırımcıların sahip olduğu pay sayısı bedelsiz oranı doğrultusunda artacak.
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