ATM'den para çekerken yaşanan teknik veya sistemsel sorunlar banka müşterilerini mağdur edebiliyor. Özellikle paranın ATM tarafından verilmemesine rağmen tutarın hesaptan düşmesi, kullanıcıların en çok endişe ettiği durumlardan biri. Üstelik bazı durumlarda sorun teknik arızadan değil, paranın hazneden zamanında alınmamasından kaynaklanabiliyor. ATM'lerdeki yaklaşık "30 saniyelik" süre ise bu noktada önem taşıyor.

ATM PARAYI VERMEDİ AMA HESAPTAN DÜŞTÜ

Günlük nakit ihtiyacını karşılamak için kullanılan ATM'lerde zaman zaman para sıkışması veya iletişim hataları yaşanabiliyor.

En dikkat çekici senaryolardan biri ise ATM'nin işlemi gerçekleştirmesine ve tutarı hesaptan düşmesine rağmen kullanıcının nakit parayı alamaması.

Böyle bir durumda mobil bankacılığa giren kullanıcı, parasını alamadığı halde bakiyesinin azaldığını görebiliyor. Ancak bu durum paranın tamamen kaybolduğu anlamına gelmiyor. Bankaya yapılacak bildirim sonrasında ATM kayıtları ve cihazdaki nakit miktarı incelenerek işlem araştırılabiliyor.

KRİTİK "30 SANİYE" DETAYINA DİKKAT

ATM'lerde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, cihazın parayı hazneye çıkarmasının ardından nakdin alınması için tanıdığı süre.

Bazı ATM'lerde bu süre yaklaşık 30 saniye olabiliyor. Kullanıcının parayı belirtilen süre içerisinde almaması halinde cihaz, güvenlik amacıyla nakdi yeniden ATM'nin içine çekebiliyor.

Para bu durumda ATM içerisindeki bölüme geri alınırken işlem hesapta gerçekleşmiş gibi görünebiliyor.

Bu nedenle ATM'den para çekerken telefonla ilgilenmek, cihazın başından uzaklaşmak veya parayı haznede uzun süre bekletmek mağduriyete yol açabiliyor.

BANKA PARAYI KAÇ GÜNDE İADE ETMEK ZORUNDA?

ATM'nin parayı vermemesine rağmen tutarın hesaptan düşmesi durumunda en çok merak edilen konulardan biri iadenin ne zaman yapılacağı.

Ancak ATM'de kalan paranın her durumda "3 iş günü içinde" veya benzeri sabit bir sürede hesaba yatırılmasını öngören tek ve kesin bir iade süresi bulunmuyor.

İtiraz sonrasında ATM'nin fiziki olarak kontrol edilmesi, cihazdaki para miktarı ile sistem kayıtlarının karşılaştırılması ve işlemin başka bir bankanın ATM'sinden yapılması gibi faktörler sürenin değişmesine neden olabiliyor.

Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyeti'ne ilişkin süreçlerde ise banka yanıtı önem taşıyor. Bu nedenle iade süresi ile bankanın tüketici başvurusuna yanıt verme süresinin birbirinden ayrılması gerekiyor.

ŞUBE ÖNÜNDEKİ ATM'LERDE SÜREÇ DAHA HIZLI OLABİLİR

İadenin ne kadar süreceği ATM'nin bulunduğu noktaya ve bankanın inceleme sürecine göre değişebiliyor.

Şube önündeki ATM'lerde cihazın kontrolü ve nakit sayımı daha kısa sürede gerçekleştirilebildiğinden bazı vakalarda iadeler 1-2 iş günü içerisinde sonuçlanabiliyor.

AVM, metro istasyonu veya şubeden bağımsız noktalarda bulunan ATM'lerde ise cihazın kontrol edilmesi için teknik ekibin müdahalesi gerekebiliyor.

Özellikle işlemin başka bir bankaya ait ATM'den yapılması halinde bankalar arası inceleme de devreye girebildiğinden süreç bazı durumlarda 7-15 güne kadar uzayabiliyor.

Bu süreler kesin yasal iade süreleri değil, işlemin koşullarına göre değişebilen uygulama süreleri olarak değerlendiriliyor.

ATM PARANIZI YUTARSA HEMEN BUNLARI YAPIN

ATM parayı vermediği halde tutar hesaptan düşmüşse öncelikle işlem bilgilerini kayıt altına almak gerekiyor.

ATM'nin üzerindeki cihaz numarası veya kodu, işlemin gerçekleştirildiği saat ve çekilmek istenen tutar not edilmeli. ATM tarafından makbuz verildiyse saklanması da sürecin takibini kolaylaştırabilir.

Ardından vakit kaybetmeden bankanın resmi müşteri hizmetleri aranarak ATM'de para sıkışması veya nakit çekim itirazı kaydı oluşturulmalı ve verilen başvuru numarası saklanmalı.

Başka bir bankaya ait ATM kullanıldıysa kişinin kendi bankasına da durumu bildirmesi önem taşıyor.

BANKA SORUNU ÇÖZMEZSE BAŞVURU YOLU VAR

Bankaya yapılan başvurunun sonuçsuz kalması veya tüketicinin verilen yanıttan memnun olmaması halinde uyuşmazlığın niteliğine göre Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyeti'ne başvuru yapılabiliyor.

Başvurular e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.

ATM'de böyle bir sorunla karşılaşanların en önemli avantajı ise işlemin elektronik kayıtlarının bulunması. ATM'nin işlem kayıtları ile cihazda yapılan nakit sayımı arasındaki fark, bankanın incelemesinde kullanılabiliyor.

Bu nedenle para hazneye çıktıktan sonra beklememek, ATM kodunu ve işlem saatini kaydetmek ve sorun yaşanması halinde bankaya hemen bildirim yapmak olası mağduriyetlerde sürecin daha hızlı takip edilmesini sağlayabiliyor.

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