Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS), Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) aldığı onayın ardından dev bedelsiz sermaye artırımı için hak kullanım tarihini 18 Ağustos 2026 Salı olarak duyurdu.

22 Mayıs 2026 tarihinde yapılan başvurusu, SPK’nın 13 Ağustos 2026 tarihli haftalık bülteninde yeşil ışık yakan şirket, hissedarlarına yüzde 500 oranında bedelsiz pay dağıtacak.

3,8 MİLYAR TL'Yİ AŞAN YENİ SERMAYE

Şirketin 30 milyar TL’lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde gerçekleştireceği bu dev hamlede, finansal detaylar şu şekilde netleşti:

• Mevcut Çıkarılmış Sermaye: 636.584.078 TL

• Artırılan Sermaye Tutarı: 3.182.920.390 TL (Tamamı geçmiş yıl kârlarından)

• Ulaşılacak Yeni Sermaye: 3.819.504.468 TL

YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

18 Ağustos Salı günü itibarıyla hak kullanım sürecinin başlamasıyla birlikte AKFIS yatırımcılarının portföylerindeki hisse adedi 6 katına çıkacak (yüzde 500 bedelsiz artış ile 1 hisseye 5 yeni hisse).

Hisse fiyatı ise aynı oranda düzeltilerek güne yeni referans fiyatıyla başlayacak. Şirketin özkaynak yapısını güçlendiren bu hamle, dolaşımdaki pay likiditesini de önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

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