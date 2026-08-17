Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri ve beklentilerinin piyasada yarattığı hareketlilik devam ederken, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) yayımladığı 17 Ağustos 2026 tarihli pay sahipliği verileri portföy yönetim şirketleri ile yabancı kurumların hamlelerini gözler önüne serdi.

MKK, SPK’nın Özel Durumlar Tebliği kapsamında hazırladığı 17 Ağustos 2026 tarihli pay sahipliği verilerini Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladı.

Bildirimde, özellikle Tera Portföy ve Pusula Portföy yönetimindeki fonların hisse pozisyonlarındaki belirgin değişimler öne çıktı.

Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu, Manas Enerji Yönetimi (MANAS) hisselerinde alım yaparak şirket sermayesindeki payını yüzde 2,86 seviyesinden yüzde 5,05’e yükseltti.

PUSULA PORTFÖY HİSSE DEĞİŞİMİNE GİTTİ

Pusula Portföy fonlarında hem satış hem de alım yönlü işlemler dikkat çekti:

• Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fonu: BALSU Gıda’daki payını yüzde 8,84’ten yüzde 2,98’e, Tatlıpınar Enerji (TATEN) payını ise yüzde 8,73’ten yüzde 2,20’ye düşürdü. Fon, Gündoğdu Gıda (GUNDG) hisselerinde ise alıma giderek oranını yüzde 4,12’den yüzde 6,69’a çıkardı.

• Pasifik Eurasia (PASEU) Hareketliliği: Pusula Portföy İkinci Para Piyasası Fonu, PASEU paylarındaki oranını yüzde 0,50’den yüzde 6,56’ya çıkarırken; Pusula Portföy Para Piyasası Fonu'nun aynı şirketteki payı yüzde 18,57’den yüzde 11,27’ye geriledi.

MERRİLL LYNCH VE BİREYSEL YATIRIMCI HAMLELERİ

KAP bildiriminde yabancı kurumlar ve bireysel hissedarların pozisyon güncellemeleri de yer aldı:

• Merrill Lynch International: ALVES Kablo’daki payını yüzde 4,59’dan yüzde 5,76’ya, MANAS’taki payını yüzde 4,83’ten yüzde 5,31’e ve Özsu Balık (OZSUB) hisselerindeki oranını yüzde 4,24’ten yüzde 5,12’ye çıkardı.

• Karsu Tekstil (KRTEK) Hissedarları: Arif Molu şirket sermayesindeki payını yüzde 2,47’den yüzde 7,80’e yükseltirken; Meral Molu’nun payı bedelli sermaye artırım süreci neticesinde yüzde 25,75’ten yüzde 23,53’e geriledi.

MKK, söz konusu verilerin Merkezi Kaydi Sistem’e kaydedilen bildirimler doğrultusunda oluşturulduğunu, takası henüz tamamlanmamış alım-satım işlemlerinin oran hesaplarına dahil edilmediğini hatırlattı.

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