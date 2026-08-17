Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE), 2026 yılı ilk yarısına ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıklarken, bilanço sonrası aracı kurumların hedef fiyatları da belli oldu. Şirketin ikinci çeyrek net karı piyasa beklentisinin altında kalmasına rağmen, 6 kurumun SISE için hedef fiyatları 57 TL ile 68,50 TL arasında değişti. 39,10 TL'lik son işlem fiyatına göre en yüksek hedef yüzde 75,19 getiri potansiyeline işaret ediyor.

ŞİŞECAM'IN 6 AYLIK KARI 5,36 MİLYAR TL OLDU

Şişecam, 2026 yılının ilk 6 ayında 5 milyar 365 milyon 443 bin TL net kar açıkladı.

Şirket, geçen yılın aynı döneminde 5 milyar 259 milyon 403 bin TL net kar elde etmişti. Böylece Şişecam'ın net karı yıllık bazda yüzde 2,02 arttı.

İkinci çeyrekte ise şirketin net karı 3,35 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi Şişecam'ın bu dönemde 3,55 milyar TL net kar açıklaması yönündeydi. Böylece ikinci çeyrek karı beklentinin yaklaşık yüzde 5,6 altında kaldı.

ŞİŞECAM İÇİN 6 KURUM HEDEF FİYAT AÇIKLADI

Finansal sonuçların ardından aracı kurumlar Şişecam için hedef fiyat ve tavsiyelerini güncelledi veya mevcut tahminlerini korudu.

17 Ağustos tarihli hedef fiyatlarda en yüksek tahmin 68,50 TL ile Halk Yatırım'dan geldi. Kurum SISE için "AL" tavsiyesini korudu.

Gedik Yatırım 68 TL hedef fiyatla "Endeks Üstü Getiri", Şeker Yatırım ise 65 TL hedef fiyatla "AL" tavsiyesi verdi.

Alnus Yatırım, daha önce 69,65 TL olan hedef fiyatını 62,87 TL'ye indirirken "AL" tavsiyesini korudu.

Deniz Yatırım 60 TL hedef fiyat ve "TUT" tavsiyesini, Garanti BBVA Yatırım ise 57 TL hedef fiyat ve "Endekse Paralel Getiri" tavsiyesini korudu.

Aracı Kurum Hedef Fiyat Önceki Hedef Fiyat Tavsiye Halk Yatırım 68,50 TL 68,50 TL AL Gedik Yatırım 68,00 TL 68,00 TL Endeks Üstü Getiri Şeker Yatırım 65,00 TL 65,00 TL AL Alnus Yatırım 62,87 TL 69,65 TL AL Deniz Yatırım 60,00 TL 60,00 TL TUT Garanti BBVA Yatırım 57,00 TL 57,00 TL Endekse Paralel Getiri

EN YÜKSEK HEDEF FİYAT 68,50 TL

Şişecam paylarının 39,10 TL'lik son işlem fiyatı dikkate alındığında kurumların hedefleri önemli bir potansiyel aralığına işaret ediyor.

En düşük hedef olan 57 TL, son fiyata göre yüzde 45,78 getiri potansiyeli oluşturuyor. En yüksek hedef olan 68,50 TL'de ise potansiyel getiri yüzde 75,19'a ulaşıyor.

Altı kurumun hedef fiyatlarının basit ortalaması ise yaklaşık 63,56 TL seviyesinde bulunuyor. Bu rakam 39,10 TL'lik son fiyata göre yaklaşık yüzde 62,6 potansiyel getiriye işaret ediyor.