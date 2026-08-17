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Çitlekçi (CITAS) 18 Ağustos'ta Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Yıldız Pazar'da işlem görecek şirket aynı anda 8 BIST endeksine dahil edilecek.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 17 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Çitlekçi Mağazacılık Gıda paylarına ilişkin endeks değişiklikleri duyuruldu.

Buna göre CITAS payları 18 Ağustos Salı gününden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Şirket, borsadaki ilk işlem gününden itibaren aynı zamanda 8 farklı BIST endeksinin kapsamına alınacak.

ÇİTLEKÇİ 8 ENDEKSE BİRDEN DAHİL EDİLECEK

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre Çitlekçi Mağazacılık'ın dahil edileceği endeksler şöyle;

Endeks Endeks Kodu
BIST Tüm XUTUM
BIST Tüm-100 XTUMY
BIST Yıldız XYLDZ
BIST Halka Arz XHARZ
BIST Katılım Tüm XKTUM
BIST Hizmetler XUHIZ
BIST Ticaret XTCRT
BIST Perakende Ticaret XPTIC

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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