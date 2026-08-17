Çitlekçi (CITAS) 18 Ağustos'ta Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Yıldız Pazar'da işlem görecek şirket aynı anda 8 BIST endeksine dahil edilecek.
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 17 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Çitlekçi Mağazacılık Gıda paylarına ilişkin endeks değişiklikleri duyuruldu.
Buna göre CITAS payları 18 Ağustos Salı gününden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
Şirket, borsadaki ilk işlem gününden itibaren aynı zamanda 8 farklı BIST endeksinin kapsamına alınacak.
ÇİTLEKÇİ 8 ENDEKSE BİRDEN DAHİL EDİLECEK
Borsa İstanbul'un açıklamasına göre Çitlekçi Mağazacılık'ın dahil edileceği endeksler şöyle;
|Endeks
|Endeks Kodu
|BIST Tüm
|XUTUM
|BIST Tüm-100
|XTUMY
|BIST Yıldız
|XYLDZ
|BIST Halka Arz
|XHARZ
|BIST Katılım Tüm
|XKTUM
|BIST Hizmetler
|XUHIZ
|BIST Ticaret
|XTCRT
|BIST Perakende Ticaret
|XPTIC
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