Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 17 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Çitlekçi Mağazacılık Gıda paylarına ilişkin endeks değişiklikleri duyuruldu.

Buna göre CITAS payları 18 Ağustos Salı gününden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Şirket, borsadaki ilk işlem gününden itibaren aynı zamanda 8 farklı BIST endeksinin kapsamına alınacak.

ÇİTLEKÇİ 8 ENDEKSE BİRDEN DAHİL EDİLECEK

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre Çitlekçi Mağazacılık'ın dahil edileceği endeksler şöyle;

Endeks Endeks Kodu BIST Tüm XUTUM BIST Tüm-100 XTUMY BIST Yıldız XYLDZ BIST Halka Arz XHARZ BIST Katılım Tüm XKTUM BIST Hizmetler XUHIZ BIST Ticaret XTCRT BIST Perakende Ticaret XPTIC

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