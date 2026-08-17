İş Yatırım'ın 17 Ağustos saat 15.00 itibarıyla aldığı ve sattığı hisseler belli oldu. Kurum 571,3 milyon TL net satış gerçekleştirirken ENKAI ve CWENE öne çıktı.
Borsa İstanbul'da 17 Ağustos 2026 işlemleri devam ederken İş Yatırım'ın saat 15.00 itibarıyla gerçekleştirdiği alım ve satımlar dikkat çekti. Kurumun gün içindeki net işlem hacmi -571 milyon 307 bin 921 TL olurken, alım tarafında ENKAI, satış tarafında ise CWENE ilk sırada yer aldı.
İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
Saat 15.00 itibarıyla İş Yatırım'ın en yüksek net alım gerçekleştirdiği hisse ENKAI oldu. Kurumun ENKAI'deki net alımı 163 milyon 462 bin 938 TL olurken, alım işlemleri içerisindeki payı yüzde 11,31 olarak gerçekleşti.
ENKAI'yi 119 milyon 905 bin 998 TL ile SISE ve 62 milyon 358 bin TL ile KCHOL takip etti.
|Hisse
|Net Alım
|Pay
|Maliyet
|ENKAI
|163.462.938,65 TL
|%11,31
|83,708 TL
|SISE
|119.905.998,96 TL
|%8,29
|39,29 TL
|KCHOL
|62.358.001,70 TL
|%4,31
|205,349 TL
|BETAE
|39.308.940,50 TL
|%2,72
|102,646 TL
|TKFEN
|36.642.325,30 TL
|%2,53
|236,483 TL
SATIŞ TARAFINDA CWENE ÖNE ÇIKTI
İş Yatırım'ın gün içinde en yüksek net satış gerçekleştirdiği hisse ise CWENE oldu. Kurumun CWENE'deki net satışı 339 milyon 180 bin 454 TL seviyesine ulaşırken, satışlar içerisindeki payı yüzde 16,82 oldu.
CWENE'yi 200 milyon 204 bin 927 TL net satışla THYAO izledi. IZENR, GARAN ve TUPRS da kurumun en fazla satış gerçekleştirdiği hisseler arasında yer aldı.
|Hisse
|Net Satış
|Pay
|Maliyet
|CWENE
|-339.180.454,32 TL
|%16,82
|37,779 TL
|THYAO
|-200.204.927,00 TL
|%9,93
|305,369 TL
|IZENR
|-83.170.426,46 TL
|%4,12
|8,702 TL
|GARAN
|-74.442.202,40 TL
|%3,69
|130,166 TL
|TUPRS
|-66.666.564,25 TL
|%3,31
|362,572 TL
CWENE'DE İŞ YATIRIM SATTI, TERA YATIRIM ALDI
Günün dikkat çeken kurum hareketlerinden biri CWENE paylarında yaşandı.
Saat 15.00 itibarıyla İş Yatırım, CWENE'de 339 milyon 180 bin TL net satış gerçekleştirerek hissenin en güçlü satıcısı olurken, Tera Yatırım ise aynı hissede 507 milyon 219 bin TL net alım gerçekleştirdi.
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