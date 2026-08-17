Borsa İstanbul'da 17 Ağustos 2026 işlemleri devam ederken İş Yatırım'ın saat 15.00 itibarıyla gerçekleştirdiği alım ve satımlar dikkat çekti. Kurumun gün içindeki net işlem hacmi -571 milyon 307 bin 921 TL olurken, alım tarafında ENKAI, satış tarafında ise CWENE ilk sırada yer aldı.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Saat 15.00 itibarıyla İş Yatırım'ın en yüksek net alım gerçekleştirdiği hisse ENKAI oldu. Kurumun ENKAI'deki net alımı 163 milyon 462 bin 938 TL olurken, alım işlemleri içerisindeki payı yüzde 11,31 olarak gerçekleşti.

ENKAI'yi 119 milyon 905 bin 998 TL ile SISE ve 62 milyon 358 bin TL ile KCHOL takip etti.

Hisse Net Alım Pay Maliyet ENKAI 163.462.938,65 TL %11,31 83,708 TL SISE 119.905.998,96 TL %8,29 39,29 TL KCHOL 62.358.001,70 TL %4,31 205,349 TL BETAE 39.308.940,50 TL %2,72 102,646 TL TKFEN 36.642.325,30 TL %2,53 236,483 TL

SATIŞ TARAFINDA CWENE ÖNE ÇIKTI

İş Yatırım'ın gün içinde en yüksek net satış gerçekleştirdiği hisse ise CWENE oldu. Kurumun CWENE'deki net satışı 339 milyon 180 bin 454 TL seviyesine ulaşırken, satışlar içerisindeki payı yüzde 16,82 oldu.

CWENE'yi 200 milyon 204 bin 927 TL net satışla THYAO izledi. IZENR, GARAN ve TUPRS da kurumun en fazla satış gerçekleştirdiği hisseler arasında yer aldı.

Hisse Net Satış Pay Maliyet CWENE -339.180.454,32 TL %16,82 37,779 TL THYAO -200.204.927,00 TL %9,93 305,369 TL IZENR -83.170.426,46 TL %4,12 8,702 TL GARAN -74.442.202,40 TL %3,69 130,166 TL TUPRS -66.666.564,25 TL %3,31 362,572 TL

CWENE'DE İŞ YATIRIM SATTI, TERA YATIRIM ALDI

Günün dikkat çeken kurum hareketlerinden biri CWENE paylarında yaşandı.

Saat 15.00 itibarıyla İş Yatırım, CWENE'de 339 milyon 180 bin TL net satış gerçekleştirerek hissenin en güçlü satıcısı olurken, Tera Yatırım ise aynı hissede 507 milyon 219 bin TL net alım gerçekleştirdi.

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