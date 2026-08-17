Sektörün 30 yıllık çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER) kamu otoriteleriyle yürüttüğü uzun soluklu çalışmaların ardından hayata geçen düzenleme, yetki belgesinden araç yaş sınırı ve depozitoya kadar köklü standartlar getiriyor.

KAYIT DIŞILIĞA SON: KİRALIK ARAÇLARA YAŞ VE KİLOMETRE SINIRI

Sektörün kurumsallaşması ve kayıt dışı işletmelerin sistem dışına çıkarılması hedeflenen yeni dönemde öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

• Yetki Belgesi Zorunluluğu: Ticari kiralama faaliyetleri yalnızca yetki belgesine sahip, belirli filo ve kurumsallık standartlarını karşılayan işletmeler tarafından yürütülebilecek.

• Araç Standartları: Klasik araçlar hariç olmak üzere kiralık filodaki taşıtlara yaş sınırı getirilirken; elektrikli ve fosil yakıtlı araçlar için ayrı kilometre kriterleri belirlendi.

• Güvenlik ve Muayene: Ağır hasarlı, muayenesiz veya sigorta şartlarını taşımayan araçların kiralanmasına kesinlikle izin verilmeyecek.

TÜKETİCİ HAKLARINA YASAL KALKAN

Yönetmelik, sürücülerin mağduriyet yaşadığı depozito, iade ve hasar süreçlerine de şeffaf kurallar getiriyor.

Tüketiciler kiralama öncesinde ödeyecekleri depozito tutarını, olası hasar tespiti prosedürlerini ve sigorta kapsamlarını açıkça görebilecek.