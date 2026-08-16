Akaryakıt fiyatları 16 Ağustos 2026 Pazar günü araç sahiplerinin gündeminde. Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemelerinin pompa fiyatlarına etkisi yakından takip edilirken benzin, motorin ve LPG'nin güncel litre fiyatları da merak ediliyor.

"Benzin bugün ne kadar?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "Mazot ne kadar?" ve "LPG fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt aranırken İstanbul'un iki yakası ile Ankara ve İzmir'deki fiyatlar arasında da farklılıklar bulunuyor.

16 AĞUSTOS 2026 BENZİN, MOTORİN VE LPG'DE SON FİYATLAR (GÜNCEL)

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 71,43 TL

Motorin litre fiyatı: 79,68 TL

LPG litre fiyatı: 33,79 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 71,27 TL

Motorin litre fiyatı: 79,53 TL

LPG litre fiyatı: 33,19 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 72,40 TL

Motorin litre fiyatı: 80,80 TL

LPG litre fiyatı: 33,89 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 72,69 TL

Motorin litre fiyatı: 81,07 TL

LPG litre fiyatı: 33,79 TL

50 LİTRELİK DEPO KAÇA DOLUYOR?

Güncel litre fiyatları üzerinden hesaplandığında 50 litrelik bir benzin deposunu doldurmanın maliyeti İstanbul Avrupa Yakası'nda yaklaşık 3.571,50 TL'yi buluyor. Aynı büyüklükteki motorin deposunda ise maliyet yaklaşık 3.984 TL'ye ulaşıyor.

İzmir'de 50 litrelik bir benzin deposu yaklaşık 3.634,50 TL'ye, motorin deposu ise yaklaşık 4.053,50 TL'ye doluyor.

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve dağıtım şirketlerine göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.