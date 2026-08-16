Dolar ve Euro fiyatları 16 Ağustos 2026 Pazar günü vatandaşların ve yatırımcıların yakın takibinde. Döviz kurlarındaki hareketlilik; birikimlerini dövizde değerlendirenlerden ithal ürün fiyatlarını takip edenlere kadar geniş bir kesimi ilgilendiriyor. Güncel seviyeleri öğrenmek isteyenler ise "Dolar bugün ne kadar?", "Euro kaç TL?", "1 Dolar kaç TL?" ve "100 Dolar kaç TL?" sorularına yanıt arıyor.

DOLAR/TL VE EURO/TL BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL saat 09:08 itibarıyla 47,8422 TL alış ve 47,9147 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise aynı saat itibarıyla 55,3796 TL alış ve 55,5063 TL satış seviyesinde bulunuyor.

DÖVİZ ALIRKEN BU DETAYLARA DİKKAT

Dolar ve Euro alım-satımı yaparken yalnızca güncel kur seviyesini değil, alış ve satış fiyatları arasındaki "makas" farkını da dikkate almak gerekiyor. Bankalar, döviz büroları ve diğer işlem kanallarında uygulanan kurlar farklılık gösterebildiği için ödenecek tutar değişebiliyor.

Bunun yanı sıra döviz alım işlemlerinde uygulanabilecek vergi ve diğer işlem maliyetleri de toplam maliyeti etkileyebiliyor. Bu nedenle işlem öncesinde güncel alış-satış fiyatlarının ve ek kesintilerin kontrol edilmesi önem taşıyor.