İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle döviz kurlarındaki hareketlilik yatırımcılar, iş dünyası ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yeni günde Dolar/TL 47,8784 alış, 47,9147 satış seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 55,4429 TL seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda önceki akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1570, sterlin/dolar paritesi 1,3538 ve dolar/yen paritesi 159,3 düzeyinde gerçekleşti.

Piyasalarda döviz kurlarının seyri, küresel gelişmelerin yanı sıra Türkiye'deki ekonomik veriler ve para politikası beklentileri doğrultusunda izlenmeye devam ediyor.

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