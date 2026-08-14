Güne yatay bir başlangıç yapan serbest piyasada döviz birimleri direnç seviyelerine yakın, dengeli seyrini koruyor.

Serbest piyasada işlem gören öne çıkan döviz kurlarının saat 07:00 itibarıyla alış ve satış fiyatları şu şekilde:

• ABD Doları (USD): Alış 47,86 TL / Satış 47,89 TL

• Euro (EUR): Alış 55,20 TL / Satış 55,30 TL

KÜRESEL PİYASALARDA DOLAR ENDEKSİ VE BEKLENTİLER

• Fed ve Enflasyon Etkisi: ABD enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim adımlarına yönelik beklentiler dolar endeksini yatay bir kanalda tutmaya devam ediyor.

• Paritelerde Son Durum: Euro/dolar paritesi 1,15 seviyesinde işlem görürken, jeopolitik gelişmeler ve bölgesel ticaret verileri parite üzerinde doğrudan etkili olmayı sürdürüyor.

Döviz kurlarında serbest piyasa ile bankalararası piyasa/TCMB gösterge kurları arasında gün içinde ufak farklar oluşabilmektedir. Yatırım yapmadan önce anlık işlem platformlarının takip edilmesi önem taşır.