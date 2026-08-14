Küresel piyasalardaki veri akışı ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentilerle birlikte döviz piyasalarında sınırlı hareketlilik gözleniyor.
Güne yatay bir başlangıç yapan serbest piyasada döviz birimleri direnç seviyelerine yakın, dengeli seyrini koruyor.
Serbest piyasada işlem gören öne çıkan döviz kurlarının saat 07:00 itibarıyla alış ve satış fiyatları şu şekilde:
• ABD Doları (USD): Alış 47,86 TL / Satış 47,89 TL
• Euro (EUR): Alış 55,20 TL / Satış 55,30 TL
KÜRESEL PİYASALARDA DOLAR ENDEKSİ VE BEKLENTİLER
• Fed ve Enflasyon Etkisi: ABD enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim adımlarına yönelik beklentiler dolar endeksini yatay bir kanalda tutmaya devam ediyor.
• Paritelerde Son Durum: Euro/dolar paritesi 1,15 seviyesinde işlem görürken, jeopolitik gelişmeler ve bölgesel ticaret verileri parite üzerinde doğrudan etkili olmayı sürdürüyor.
Döviz kurlarında serbest piyasa ile bankalararası piyasa/TCMB gösterge kurları arasında gün içinde ufak farklar oluşabilmektedir. Yatırım yapmadan önce anlık işlem platformlarının takip edilmesi önem taşır.