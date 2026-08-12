Döviz piyasalarında haftanın üçüncü işlem gününde hareketlilik devam ediyor. Dolar/TL 12 Ağustos 2026 Çarşamba sabahına yükselişle başlarken, euro/TL 55 TL seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürüyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar "Dolar bugün ne kadar?", "Euro kaç TL?" ve "Dolar yükseldi mi?" sorularının yanıtını araştırıyor.

DOLAR/TL VE EURO/TL NE KADAR?

12 Ağustos TSİ 07.51 itibarıyla dolar ve euroda alış-satış fiyatları şu şekilde;

Dolar

Alış: 47,7471 TL

Satış: 47,7656 TL

Euro

Alış: 55,0848 TL

Satış: 55,1708 TL

DOLAR VE EURO NEDEN TAKİP EDİLİYOR?

Döviz piyasalarında gözler küresel piyasalardaki gelişmelerin yanı sıra ABD'den gelecek ekonomik veriler ve merkez bankalarının para politikasına ilişkin beklentilerde olacak. Yurt içinde ise TL varlıkların seyri ve ekonomik veri akışı dolar/TL ile euro/TL'nin yönü açısından yakından takip ediliyor.