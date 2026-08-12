Dolar ve euro bugün ne kadar? 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü döviz piyasasında son durum ve güncel dolar/TL ile euro/TL alış-satış fiyatları...
Döviz piyasalarında haftanın üçüncü işlem gününde hareketlilik devam ediyor. Dolar/TL 12 Ağustos 2026 Çarşamba sabahına yükselişle başlarken, euro/TL 55 TL seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürüyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar "Dolar bugün ne kadar?", "Euro kaç TL?" ve "Dolar yükseldi mi?" sorularının yanıtını araştırıyor.
DOLAR/TL VE EURO/TL NE KADAR?
12 Ağustos TSİ 07.51 itibarıyla dolar ve euroda alış-satış fiyatları şu şekilde;
Dolar
Alış: 47,7471 TL
Satış: 47,7656 TL
Euro
Alış: 55,0848 TL
Satış: 55,1708 TL
DOLAR VE EURO NEDEN TAKİP EDİLİYOR?
Döviz piyasalarında gözler küresel piyasalardaki gelişmelerin yanı sıra ABD'den gelecek ekonomik veriler ve merkez bankalarının para politikasına ilişkin beklentilerde olacak. Yurt içinde ise TL varlıkların seyri ve ekonomik veri akışı dolar/TL ile euro/TL'nin yönü açısından yakından takip ediliyor.