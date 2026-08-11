Döviz piyasası haftanın ikinci işlem gününe sınırlı hareketle başladı. Dolar 47,74 TL bandında seyrederken, euroda satış fiyatı 55,19 TL'ye ulaştı.
Dolar ve euro fiyatları haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar/TL, 11 Ağustos 2026 Salı sabahında 47,7 TL seviyelerinde hareket ederken, euro/TL ise 55 TL'nin üzerindeki seyrini sürdürüyor. Peki dolar bugün ne kadar, euro kaç TL? İşte 11 Ağustos 2026 dolar ve euro alış-satış fiyatları...
DOLAR/TL VE EURO/TL ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI
11 Ağustos 2026 Salı günü TSİ 07.31 itibarıyla dolar ve euro alış-satış fiyatları şu şekilde;
Dolar
Alış: 47,7264 TL
Satış: 47,7445 TL
Euro
Alış: 55,0970 TL
Satış: 55,1950 TL
Döviz piyasalarında günün devamında yurt içi ve küresel piyasalardan gelecek gelişmeler takip edilecek. ABD ekonomisine ilişkin beklentiler, Fed'in para politikasına yönelik fiyatlamalar ve küresel dolar talebindeki değişimler dolar/TL ve euro/TL'nin seyri açısından izlenen başlıklar arasında yer alıyor.