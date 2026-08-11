Dolar ve euro fiyatları haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar/TL, 11 Ağustos 2026 Salı sabahında 47,7 TL seviyelerinde hareket ederken, euro/TL ise 55 TL'nin üzerindeki seyrini sürdürüyor. Peki dolar bugün ne kadar, euro kaç TL? İşte 11 Ağustos 2026 dolar ve euro alış-satış fiyatları...

DOLAR/TL VE EURO/TL ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

11 Ağustos 2026 Salı günü TSİ 07.31 itibarıyla dolar ve euro alış-satış fiyatları şu şekilde;

Dolar

Alış: 47,7264 TL

Satış: 47,7445 TL

Euro

Alış: 55,0970 TL

Satış: 55,1950 TL

Döviz piyasalarında günün devamında yurt içi ve küresel piyasalardan gelecek gelişmeler takip edilecek. ABD ekonomisine ilişkin beklentiler, Fed'in para politikasına yönelik fiyatlamalar ve küresel dolar talebindeki değişimler dolar/TL ve euro/TL'nin seyri açısından izlenen başlıklar arasında yer alıyor.