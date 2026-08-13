Dolar, ABD-İran geriliminin sürmesi ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizliğin güvenli liman talebini artırmasıyla güç kazandı. Dolar endeksi 100,083 seviyesine çıkarak son iki haftanın en yüksek seviyesini görürken, dolar/TL 47,7751 seviyesinde işlem gördü.

Dolar, küresel piyasalarda başlıca para birimleri karşısında değer kazandı. ABD ile İran arasındaki gerilimin devam etmesi ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması, yatırımcıların güvenli liman talebini artırdı.

Dolar endeksi (DXY) 100,083 seviyesine kadar yükselerek son iki haftanın en yüksek seviyesini gördü. Yüksek seyreden petrol fiyatları da doları destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

EUR/USD paritesi yüzde 0,04 düşüşle 1,15203 seviyesinde işlem görürken, dolar/TL yüzde 0,02 artışla 47,7751 seviyesinde seyretti.

ENFLASYON SONRASI KAYIPLAR KALICI OLMADI

Dolar, çarşamba günü açıklanan ABD enflasyon verilerinin ardından kısa süreli değer kaybetmişti. ABD'de yıllık tüketici enflasyonu temmuz ayında yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e gerilerken, veri piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Enflasyondaki yavaşlamanın ardından dolar üzerinde oluşan baskı kısa sürdü. Jeopolitik risklerin yeniden öne çıkması ve güvenli liman talebinin güçlenmesiyle dolar kayıplarını geri alarak iki haftanın zirvesine çıktı.

Commerzbank analisti Michael Pfister, enflasyon verisinin büyük ölçüde daha düşük enflasyona yönelik mevcut eğilimin devamı niteliğinde olduğunu ve bazı tek seferlik etkilerle kısmen bozulduğunu belirtti. Pfister, bu nedenle doların veri sonrasındaki kayıplarının kalıcı olmadığını ifade etti.

Piyasalarda Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler ile ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler doların kısa vadeli seyri açısından takip edilmeye devam ediyor.