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Dolar ve Euro bugün kaç TL? 13 Ağustos 2026 Perşembe günü dolar 47,77 TL, Euro 55,14 TL seviyesinde. İşte güncel dolar ve Euro alış satış fiyatları.

Dolar ve Euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcıların yakın takibinde. Döviz piyasasında hareketlilik sürerken "Dolar bugün ne kadar?", "Euro kaç TL?" ve "1 dolar kaç TL?" soruları 13 Ağustos Perşembe sabahının en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

13 Ağustos TSİ 07.13 itibarıyla dolar ve euroda alış-satış fiyatları şu şekilde;

Dolar
Alış: 47,7595 TL
Satış: 47,7862 TL

Euro
Alış: 55,1387 TL
Satış: 55,1910 TL

DÖVİZ PİYASASINDA GÖZLER HANGİ GELİŞMELERDE?

Dolar ve Euro kurlarının seyri açısından küresel piyasalardaki dolar hareketleri, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler ve yurt içindeki ekonomik veriler yakından takip ediliyor.

Yatırımcılar gün boyunca dolar/TL ve Euro/TL'deki anlık değişimleri izlemeyi sürdürecek.

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