Dolar ve euro fiyatları, haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç piyasadaki fiyatlamalar döviz kurlarının seyrinde etkili olurken, "Dolar bugün ne kadar?", "Euro kaç TL?" ve "Dolar alış satış fiyatı ne kadar?" soruları 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü araştırılıyor.

17 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

TSİ 07.10 itibarıyla dolar ve euroda alış satış rakamları şu şekilde;

Dolar alış: 47,8836 TL

Dolar satış: 47,9100 TL

Euro alış: 55,5056 TL

Euro satış:55,5625 TL