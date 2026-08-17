Akaryakıt fiyatları yeni haftanın ilk gününde araç sahiplerinin gündeminde. Motorinde ÖTV'nin ağustos ayı için sıfırlanmasının ardından pompada yaşanan gerileme kısa sürdü. Uluslararası ürün fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle 14 Ağustos'ta benzine 1,52 TL, motorine ise 8,89 TL zam geldi. Son değişikliklerin ardından motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde yeniden 80 TL'nin üzerine çıktı. Peki bugün benzin ve motorin ne kadar? İşte 17 Ağustos 2026 İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE VE MOTORİNE ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

17 Ağustos itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir zam veya indirim beklentisi bulunmuyor. Akaryakıt fiyatlarının seyri açısından uluslararası ürün fiyatları ve döviz kurundaki hareketler yakından takip ediliyor.

17 AĞUSTOS GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 71,43 TL

Motorin: 79,68 TL

LPG: 33,79 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 71,27 TL

Motorin: 79,53 TL

LPG: 33,19 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 72,40 TL

Motorin: 80,80 TL

LPG: 33,89 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 72,69 TL

Motorin: 81,07 TL

LPG: 33,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının oluşumunda uluslararası ürün fiyatları, döviz kuru, vergiler ve dağıtım maliyetleri etkili oluyor. Bu nedenle vergi tarafında yapılan bir indirim pompaya aşağı yönlü yansısa bile küresel fiyatlardaki yükseliş söz konusu avantajın bir bölümünü ortadan kaldırabiliyor.

BİR DEPO BENZİN KAÇ TL'YE DOLUYOR?

İstanbul Avrupa Yakası'nda 71,43 TL'lik benzin fiyatıyla 50 litrelik bir depo yaklaşık 3.571,50 TL'ye doluyor. Anadolu Yakası'nda ise 71,27 TL'lik fiyatla maliyet 3.563,50 TL oluyor.

Ankara'da 50 litrelik benzin deposunu doldurmanın maliyeti yaklaşık 3.620 TL, İzmir'de ise 3.634,50 TL.

Motorinde ise aynı hesapla İstanbul Avrupa Yakası'nda 50 litrelik depo 3.984 TL, Ankara'da 4.040 TL, İzmir'de 4.053,50 TL tutuyor.