Bitcoin, 2025 yılında gördüğü tarihi zirvenin yaklaşık yüzde 50 altında işlem görürken Binance'in kurucusu Changpeng Zhao'dan (CZ) dikkat çeken bir çıkış geldi. Zhao, Bitcoin fiyatından ziyade kripto paranın değiştirilemeyen en önemli özelliklerinden biri olan 21 milyon adetlik maksimum arzına dikkat çekti.

Dünya genelindeki dolar milyoneri sayısının Bitcoin'in maksimum arzının çoktan üzerine çıkması dikkat çekerken yapılan hesaplamalar, mevcut Bitcoinler tüm milyonerlere eşit dağıtılsa kişi başına 1 Bitcoin'in bile düşmeyeceğini ortaya koyuyor.

DÜNYADA 57,5 MİLYON MİLYONER VAR

UBS Küresel Servet Raporu 2026 verilerine göre dünya genelinde yaklaşık 57,5 milyon dolar milyoneri bulunuyor. Bunların yaklaşık 23,6 milyonu yalnızca ABD'de yaşıyor.

Bitcoin'in protokol gereği maksimum arzı ise 21 milyon adetle sınırlı.

Bu rakamlar teorik olarak dünyadaki tüm Bitcoinler yalnızca milyonerlere dağıtılsa bile her bir milyonere 1 Bitcoin düşmesinin mümkün olmadığını gösteriyor.

Üstelik Bitcoin arzının tamamı henüz çıkarılmış değil.

21 MİLYON BITCOIN'İN YÜZDE 95'İNDEN FAZLASI ÇIKARILDI

Bitcoin madencileri bugüne kadar yaklaşık 20,07 milyon Bitcoin üretti. Böylece maksimum arzın yüzde 95'inden fazlası dolaşıma girmiş durumda.

Çıkarılmayı bekleyen Bitcoin miktarı ise toplam arzın yalnızca yaklaşık yüzde 4,4'üne karşılık geliyor.

Bitcoin ağında yaklaşık dört yılda bir gerçekleşen "halving" süreciyle madencilere verilen blok ödülünün yarıya inmesi nedeniyle kalan Bitcoinlerin tamamının kısa sürede piyasaya çıkması mümkün değil.

Son Bitcoin'in 2140 yılı civarında çıkarılması bekleniyor.

HER MİLYONERE SADECE 0,35 BITCOIN DÜŞÜYOR

Bitcoin'in sınırlı arzı ile dünyadaki milyoner sayısı karşılaştırıldığında ortaya dikkat çekici bir hesap çıkıyor.

Analist Quinten François'nın hesabına göre mevcut yaklaşık 20 milyon Bitcoin, dünyadaki 57,5 milyon milyoner arasında eşit şekilde paylaştırılsaydı kişi başına yalnızca 0,35 Bitcoin düşecekti.

Başka bir ifadeyle dünyadaki milyonerlere dahi birer tam Bitcoin dağıtmaya yetecek kadar Bitcoin bulunmuyor.

Ancak gerçekte piyasada ulaşılabilir Bitcoin miktarının bundan da düşük olduğu tahmin ediliyor.

MİLYONLARCA BITCOIN'E BİR DAHA ULAŞILAMAYABİLİR

Changpeng Zhao, yıllar içerisinde özel anahtarların kaybedilmesi, sahiplerinin hesaplarına erişememesi ve benzeri nedenlerle kullanılamaz hale gelen Bitcoinlerin toplam arzın yüzde 10 ila yüzde 20'sine ulaşabileceğine dikkat çekiyor.

Bu tahmin dikkate alındığında fiilen kullanılabilir Bitcoin arzının yaklaşık 17 milyon adede kadar gerilemesi mümkün.

Bunun yanında uzun vadeli yatırımcıların Bitcoinlerini borsalara taşımayarak ellerinde tutması da piyasada alınıp satılabilen gerçek arzı daraltıyor.

BORSALARDA SADECE 2,67 MİLYON BITCOIN VAR

2026 yılının başlarında kripto para borsalarında tutulan Bitcoin miktarının yaklaşık 2,67 milyon adet olduğu belirtiliyor.

Buna karşılık 14 milyondan fazla Bitcoin, likit olmayan arz kategorisinde değerlendiriliyor.

Borsalarda bulunan 2,67 milyon Bitcoin'in dünyadaki 57,5 milyon milyoner arasında eşit dağıtıldığı varsayıldığında ise kişi başına yalnızca 0,046 Bitcoin düşüyor.

Bitcoin fiyatının yaklaşık 63 bin dolar olduğu düşünüldüğünde bu miktarın parasal karşılığı yaklaşık 2 bin 900 dolar seviyesinde bulunuyor.

BITCOIN ZİRVESİNDEN YÜZDE 50 GERİLEDİ

Arz tarafındaki dikkat çekici tabloya rağmen Bitcoin fiyatlarında son dönemde tam tersi bir görünüm yaşandı.

Bitcoin, Ekim 2025'te yaklaşık 126 bin 80 dolar ile tarihi zirvesini gördükten sonra sert değer kaybetti.

Kripto para 63 bin dolar civarına kadar gerilerken zirvesinden kaybı yaklaşık yüzde 50'ye ulaştı.

Bu nedenle güncel fiyatlarla 1 Bitcoin satın almak bir dolar milyoneri açısından ekonomik olarak erişilemez bir noktada değil. Zhao'nun dikkat çektiği konu ise mevcut fiyatından çok, uzun vadede sınırlı arz ile potansiyel talep arasındaki dengesizlik.

GELECEKTE 1 BITCOIN SAHİBİ OLMAK ZORLAŞABİLİR Mİ?

Bitcoin'in arzı 21 milyonla sınırlıyken dünya nüfusu, küresel servet ve dolar milyoneri sayısı zaman içerisinde değişmeye devam ediyor.

Zhao'ya göre Bitcoin'e yönelik talebin gelecekte artması halinde kayıp Bitcoinler, uzun vadeli yatırımcıların satış yapmaması ve yeni Bitcoin üretiminin giderek yavaşlaması nedeniyle bir tam Bitcoin'e sahip olmak giderek daha zor hale gelebilir.

Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. Bir Bitcoin 100 milyon satoshiye bölünebildiği için yatırımcıların piyasaya girmek için 1 tam Bitcoin satın alması gerekmiyor.

Dolayısıyla sınırlı arz Bitcoin satın almayı tamamen imkansız hale getirmese de mevcut arz verileri, gelecekte 1 BTC'nin tamamına sahip olmanın neden daha nadir hale gelebileceği tartışmasını yeniden gündeme taşıyor.

(DÜNYA GAZETESİ)