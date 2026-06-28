Ekonomi dünyasında uzun süredir konuşulan "dolardan kaçış" iddiaları, finansal piyasaların gerçekleriyle sert bir şekilde çarpıştı. Yatırımcıların ABD varlıklarından uzaklaşmak bir yana, pozisyonlarını agresif bir şekilde artırdığı ortaya çıktı.

Finansal araştırma ve danışmanlık devi Yardeni Research, bütçe açıkları, tarifeler ve Fed'in bağımsızlığına yönelik endişelerin hafiflemesiyle piyasa algısının tamamen tersine döndüğünü açıkladı.

Özellikle Fed Başkanı Kevin Warsh'ın fiyat istikrarına yönelik kararlı duruşu, piyasalarda 2027 yılının başına kadar iki faiz artırımı olasılığının fiyatlanmasına yol açtı.

DÖVİZ PİYASALARINDA "DOLAR" HEGEMONYASI

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) attığı sıkılaşma adımları bile doların tahtını sallamaya yetmedi. Son Fed toplantısından bu yana ABD Dolar Endeksi yükseliş trendini korurken, rakipleri kan kaybetti:

• Euro: Dolar karşısında son işlemlerle birlikte değer kaybını sürdürdü.

• Japon Yeni: Tarihi bir çöküşle 1986 yılından bu yana görülen en düşük seviyelere geriledi.

Yardeni Research analistleri, yurt dışındaki sıkı para politikalarının dolar karşısında beklenen zayıflatıcı etkiyi yaratamadığının altını çiziyor.

GÜVENLİ LİMANLAR SAVAŞINDA BÜYÜK KAYIP: ALTIN VE BTC ÇAKILDI

Güçlenen dolar ve tırmanışa geçen reel faizler, alternatif yatırım araçlarını gölgede bıraktı.

Baskı altında kalan ons altın cephesinde geri çekilme hızlanınca, yıl sonu ons altın tahmini 5 bin 500 dolardan 5 bin dolara revize edildi.

Geçtiğimiz yıl sonu 120 bin doların üzerini görerek rekor kıran Bitcoin, yaklaşık 61 bin dolar seviyelerine kadar geri çekildi.

Bu sert düşüş, kripto paraların henüz doların yerine geçebilecek olgunlukta bir alternatif olmadığını bir kez daha kanıtladı.

PETROL DÜŞTÜ, ENFLASYON BEKLENTİLERİ RAHATLADI

Emtia ve tahvil piyasalarında da dengeler değişiyor. Jeopolitik risklerin azalması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılmasıyla Brent petrol fiyatlarında sert düşüşler yaşandı.

Petroldeki bu gerileme, ABD'nin 10 yıllık tahvil getirilerini dar bir bantta tutarken, küresel enflasyon beklentilerinin de aşağı çekilmesine önemli bir katkı sağladı.

Öte yandan, yapay zeka yatırımlarının tetiklediği yoğun talep sayesinde bakır fiyatları güçlü duruşunu koruyarak ayrışmayı başardı.

1.3 TRİLYON DOLARLIK DEV GİRİŞ

ABD Hazine Uluslararası Sermaye (TIC) verileri, yatırımcıların ABD'ye olan güvenini rakamlarla da tescilledi.

Nisan ayı itibarıyla son 12 aylık dönemde, ABD genelinde özel sektör kaynaklı net sermaye girişleri yaklaşık 1,3 trilyon dolarlık devasa bir büyüklüğe ulaştı.

Küresel sermaye, güvenli liman olarak bir kez daha Amerikan piyasalarını seçti.

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