Çiçeği burnunda New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, seçim dönemindeki en büyük vaadini gerçeğe dönüştürdü.

Kentteki 1 milyondan fazla kira korumalı (rent-stabilized) dairede kira artışları tamamen durduruluyor.

1 Ekim 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu radikal karar, New York konut piyasasında taşları yerinden oynatacak.

KURULDAN EZİCİ ÇOĞUNLUKLA "EVET" OYU ÇIKTI

New York Belediyesi Kira Düzenleme Kurulu (RGB), şehirdeki konut krizine çözüm bulmak adına kritik bir oylama gerçekleştirdi. Yapılan oylamada, 7’ye karşı 1 oy gibi ezici bir çoğunlukla kira artışlarının dondurulması teklifi kabul edildi.

Alınan karar doğrultusunda, 1 Ekim 2026 tarihinden sonra yenilenecek olan 1 ve 2 yıllık kira sözleşmelerine hiçbir şekilde zam yapılamayacak. Bu tarihi dokunuş, New York genelindeki tüm konut stokunun yüzde 40’ından fazlasını doğrudan koruma altına alıyor.

NEW YORKLULAR GELİRİNİN YARISINI KİRAYA VERİYOR

Resmi verilere göre New York Şehri Konut ve Boşluk Araştırması'nın sunduğu tablo kentin içindeki barınma krizini gözler önüne seriyor.

Şehirdeki kiracıların yüzde 43’ü gelirinin üçte birinden fazlasını barınmaya ayırırken; her 4 haneden 1'i (yüzde 25) kazancının yarısından fazlasını ev sahibine ödemek zorunda kalıyor.

Belediye Başkanı Mamdani, kiranın dondurulmasının sadece bir başlangıç olduğunu, asıl hedeflerinin önümüzdeki 10 yıl içinde şehir genelinde "erişilebilir ve uygun fiyatlı" yeni konut projeleri inşa etmek olduğunu müjdeledi.

Ancak madalyonun diğer yüzünde ilginç bir istatistik de var: Şehirdeki kira korumalı konutların yaklaşık yüzde 30’unda, yıllık geliri 100 bin doların üzerinde olan yüksek gelir grubu haneler ikamet ediyor.

İSTİFA VE TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Alınan karar kiracı cephesinde bayram havası yaratırken, emlak piyasası ve mülk sahipleri ayağa kalktı. Karara karşı çıkan çevreler, bu hamlenin uzun vadede kiralık ev arzını azaltacağını savunuyor.

Kurulda ret oyu kullanan tek isim olan NYU Stern Finans Profesörü Arpit Gupta, bu kısıtlamanın ev sahiplerini piyasadan çekebileceğini ve kiracıları ileride çok daha pahalı serbest piyasa konutlarına mecbur bırakacağını iddia ederek, New York konut piyasasının şu an "tek akciğerle nefes almaya çalıştığını" söyledi.

Oylama öncesinde kurul üyelerinden Christina Smyth, Belediye Başkanı Mamdani'nin kurulu kendi atadığı isimlerle doldurduğunu ve araştırma yöntemlerinin taraflı olduğunu öne sürerek görevinden istifa etti.

BAŞKAN MAMDANİ: "BU TARİHİ BİR ZAFERDİR"

Eleştirilerin odağındaki Belediye Başkanı Zohran Mamdani ise geri adım atmadı.

Tüm ekonomik verilerin kılı kırk yararak incelendiğini belirten Mamdani, kararı "New York kiracıları için tarihi bir zafer" olarak nitelendirdi.

Başkan, mülk sahiplerinin bina işletme maliyetlerini düşürecek teşvikler üzerinde çalışırken, kiracı haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.