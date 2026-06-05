Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) yeni açık satış kampanyasına ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Kampanya kapsamında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimizi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz. 64 ilde 20 bine yakın orta gelirli ailemizi yuva sahibi yapacak yeni TOKİ açık satış kampanyamızla ilgili merak edilenleri yanıtladık" ifadelerini kullandı.

TOKİ KONUT SATIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ'nin açık satış kampanyası kapsamında konut satışları 15 Haziran 2026 ile 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Satış işlemleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılacak. Konut fiyatları ve satış koşulları banka şubeleri ile TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Kampanyadan 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilecek.

Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması yeterli olacak. Ayrıca gelir şartı ve ikamet şartı aranmayacak.

KURA ÇEKİMİ YAPILACAK MI?

TOKİ'nin yeni kampanyasında ön başvuru ve kura sistemi uygulanmayacak.

Konutlar açık satış yöntemiyle satılacak. Vatandaşlar herhangi bir başvuru bedeli ödemeden bankalara başvurarak istedikleri konutu satın alabilecek.

ÖDEME SEÇENEKLERİ NELER?

Konut alacak vatandaşlara üç farklı ödeme seçeneği sunulacak:

Peşin ödemelerde yüzde 25 indirim

Yüzde 50 peşinat, 72 ay vade ve yüzde 8 indirim

Yüzde 50 peşinatın yarısının sözleşmede, kalan yarısının ise 30 Haziran 2027'ye kadar ödenmesi şartıyla 60 ay vade

KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Satışa çıkarılan konutların bir bölümü hemen teslim edilecek.

Hemen teslim edilmeyen konutlar ise sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içerisinde hak sahiplerine teslim edilecek.

HANGİ KONUTLAR SATIŞA ÇIKACAK?

Kampanya kapsamında 2+1 ve 3+1 daireler satışa sunulacak. Vatandaşlar istedikleri büyüklükteki konutları tercih edebilecek.

EN FAZLA KONUT HANGİ İLLERDE SATIŞA ÇIKIYOR?

Kampanya kapsamında en yüksek sayıda konut şu illerde satışa sunulacak:

Bursa: 2.190 konut

Ankara: 2.062 konut

Hatay: 1.238 konut

Kahramanmaraş: 1.073 konut

Malatya: 1.000 konut

Konya: 998 konut

Samsun: 684 konut

Batman: 588 konut

Eskişehir: 565 konut

Mardin: 452 konut

TOKİ'nin kampanyası kapsamında toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak.

Görseller: Anadolu Ajansı