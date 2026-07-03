Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla temmuz ayı için kira zam oranı da netlik kazandı.

Borçlar Kanunu uyarınca sözleşme yenilemelerinde üst sınır kabul edilen TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı, haziran ayı itibarıyla yüzde 32,03 olarak gerçekleşti.

Bu rakam, ev ve dükkan sahiplerinin temmuz ayında yapabileceği yasal olarak en yüksek zam sınırını temsil ediyor.

Açıklanan resmi oran doğrultusunda, serbest piyasada 40.000 TL olan örnek bir kira bedelinin yeni dönem faturası şu şekilde değişecek:

• Mevcut (Eski) Kira Bedeli: 40.000 TL

• Yasal Üst Zam Sınırı: Yüzde 32,03

• Yapılabilecek Maksimum Zam Tutarı: 12.812 TL

• Yeni Dönem Zamlı Kira Bedeli: 52.812 TL

HEM KONUT HEM İŞ YERLERİ İÇİN GEÇERLİ

Yüzde 25’lik sabit zam sınırının geçmişte kalmasının ardından kira artışları tamamen TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına endekslenmişti.

Belirlenen yüzde 32,03’lük tavan oran, hem konutlar hem de dükkan, ofis, mağaza gibi çatılı iş yerleri için geçerli.

Ev sahipleri sözleşmede aksine daha düşük bir oran belirlenmediği sürece bu oranın üzerinde bir artış talep edemeyecek; aşan kısımlar hukuken geçersiz sayılacak.

Enflasyondaki kademeli düşüşün sürmesiyle birlikte kira zam tavanının da geçtiğimiz aylara kıyasla (Örneğin mayıs ayındaki yüzde 32,24'lük sınıra göre) aşağı yönlü eğilimini koruduğu gözlemleniyor.