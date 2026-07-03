Dün ABD’den gelen şok istihdam verileri ve Fed kanadından yapılan açıklamaların ardından ons altın, 4.183 dolar sınırını aşarak son 8 günün zirvesine yerleşti.

Haftalık bazda yüzde 2,33 değer kazanan değerli metal hem 4 haftalık düşüş serisine son verdi hem de 30 Mart'tan bu yana geçen son 13 haftanın en güçlü performansını sergiledi. İç piyasada ise gram altın güne 6.292 TL seviyesinden başlayarak yatırımcısına nefes aldırdı.

FED'İN EYLÜL PLANI ALTÜST

Altın fiyatlarındaki bu ani sıçramanın arkasında, ABD işgücü piyasasından gelen olumsuz sinyaller ve küresel diplomasi trafiği yer alıyor:

• İstihdamda Sert Kan Kaybı: ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı haziran ayı tarım dışı istihdam verisi, 110 binlik beklentiye karşılık 57 binde kaldı. İşgücüne katılım oranı ise yüzde 61,5 ile son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

• Warsh'tan Güvercin Sinyaller: Fed Başkanı Kevin Warsh, Sintra'daki ECB forumunda enflasyon beklentilerindeki gevşemeden memnun olduğunu belirterek "güvercin" bir tonda konuştu.

• Dolar ve Petrol Geriledi: Petrol fiyatlarındaki düşüş enflasyon endişelerini azaltırken, dolar endeksi (DXY) 101,40’tan 100,80’e geri çekildi. Bu durum, eylül ayında faiz artırımı beklentilerini yüzde 66'lardan yüzde 45,6'ya kadar düşürdü. Artık piyasada faizlerin sabit kalacağı beklentisi ağırlık kazanmış durumda.

• Hürmüz Boğazı ve Diplomasi: ABD-İran hattında Katar arabuluculuğunda yürütülen olumlu müzakereler ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı için belirlediği yeni rotalar, piyasalarda jeopolitik bir panik yaratmayarak risk iştahını korudu.

ÖLÜMCÜL KESİŞİMİN ETKİSİNDE

Ons altındaki bu güçlü toparlanma çabasına rağmen teknik grafikler orta vadeli düşüş baskısının henüz tamamen kırılmadığı konusunda uyarıyor.

Günlük grafiklerde 4.182 - 4.183 dolar bandında hareket eden ons altın, geçtiğimiz hafta yaşanan ‘ölümcül kesişim’ formasyonunun etkisinde. 50 günlük ortalamanın (4.402 dolar) ve 200 günlük ortalamanın (4.486 dolar) altında kalan fiyatlar için yukarı yönlü hareketlerde ilk güçlü bariyer 4.402 dolar seviyesi olacak.

Aşağı yönlü olası geri çekilmelerde ise 4.165 dolardaki 21 günlük hareketli ortalama dinamik bir destek tabanı oluşturuyor. Göreceli güç endeksi (RSI) ise 47,24 değeriyle henüz yükseliş kırılmasını onaylamıyor ve nötr bölgede kalıyor.

Bugün ABD'de kutlanacak olan Bağımsızlık Günü tatili nedeniyle piyasalarda likiditenin azalması ve hafta sonu öncesinde yatırımcıların kar realizasyonuna gitmesi bekleniyor. Sektör temsilcileri, altındaki bu toparlanmanın kalıcı olabilmesi için haftalık kapanış seviyelerinin kritik önemde olduğunu vurguluyor.

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