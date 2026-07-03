ABD’den gelen kritik istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması, Fed’in faiz artırım patikasında vites düşüreceği beklentisini doğurdu.

Bu gelişmeyle birlikte küresel piyasalarda altın, cuma günü yüzde 1’i aşan sert bir yükseliş kaydetti.

Hem ons hem de iç piyasadaki gram bazında yukarı yönlü ivme kazanan değerli metal, yatırımcısının yüzünü güldürerek haftalık bazda ilk kazancına imza atmaya hazırlanıyor. Peki, piyasalardaki bu hareketlilik tezgaha nasıl yansıdı?

İşte 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 07:10 itibarıyla serbest piyasadaki en güncel altın satış fiyatları:

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI LİSTESİ

Günün ilk saatlerinde kuyumcularda ve serbest piyasada oluşan fiyat tablosu şu şekilde:

• Gram Altın: 6.284,46 TL

• Çeyrek Altın: 10.364,00 TL

• Yarım Altın: 20.683,00 TL

• Tam Altın: 40.534,25 TL

• Cumhuriyet Altını: 41.234,00 TL

• Gremse Altın: 101.646,46 TL

• Ons Altın: 4.174,19 dolar

PİYASADA "FED" İYİMSERLİĞİ HAKİM

ABD istihdam verilerindeki zayıflama, dolar endeksini ve tahvil faizlerini baskılarken, faiz getirisiz altın için can suyu oldu.

Yatırımcıların güvenli liman arayışına girmesiyle ons altın 4.174 dolar seviyesine kadar tırmandı.

Bu yükseliş, yurt içinde döviz kurunun da etkisiyle gram altını 6.284 TL sınırına taşıyarak yeni bir hareket alanı açtı.

Analistler, küresel enflasyon verileri ve merkez bankası yetkililerinin yapacağı sözlü yönlendirmelerin, altındaki bu yükseliş trendinin kalıcı olup olmayacağını belirleyeceğini vurguluyor.