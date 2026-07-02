Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin rekor tazeleyen hacimli yükseliş serisi ve peş peşe gelen halka arz rüzgarları, piyasadaki likidite haritasını değiştiriyor.

Matriks verilerinden derlenen "son 30 günlük ortalama işlem hacmi en yüksek BIST 100 dışı hisseler" listesi, para girişinin ana endeksin dışına ne kadar güçlü yayıldığını gözler önüne seriyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: Yüksek hacim, her zaman yükseliş anlamına gelmiyor.

HACİM ŞAMPİYONU TERA, DÜŞÜŞ ŞAMPİYONU ISKPL OLDU

Son 30 günlük veriler, yüksek işlem hacmine ulaşan 10 hissenin fiyat performansında ciddi bir ayrışma yaşandığını ortaya koyuyor. İşte likiditenin zirvesindeki o tablo:

Hisse Kodu Son Fiyat (TL) 30 Günlük Fark 30 Günlük Ort. İşlem Hacmi (TL) TERA 161,40 -%20,65 Text PEKGY 14,15 +%9,69 Text EKDMR 65,75 +%3,95 Text TEHOL 38,44 +%34,88 Text DOFRB 187,70 +%5,33 Text ISKPL 6,18 -%55,76 Text NETCD 155,80 -%14,21 Text GENKM 13,85 -%4,61 Text ATATR 16,23 -%10,08 Text BESTE 34,46 -%0,40 Text

HACİMDEKİ İKİ FARKLI YÜZ: GÜÇLÜ ALICILAR VE SERT SATIŞLAR

Piyasa uzmanları, BIST 100 dışındaki bu yoğun hacim hareketlerini iki ana grupta yorumluyor:

• Hacimle Birlikte Yükselenler (Alıcı Ağırlıklı): Listenin en dikkat çeken yıldızı, devasa bir hacim eşliğinde son 30 günde yüzde 34,88 primlenen TEHOL oldu.

Benzer şekilde PEKGY (yüzde 9,69) ve DOFRB (yüzde 5,33) hisseleri de yüksek işlem hacmini arkasına alarak yukarı yönlü trendini besledi.

Bu durum, hisselerde kurumsal veya güçlü bireysel alıcıların tahtayı desteklediği şeklinde okunuyor.

• Hacimle Birlikte Çakılanlar (Satış Baskısı): Listenin en yüksek likiditesine sahip olan TERA, 3,45 milyar TL'lik devasa ortalama hacmine rağmen son bir ayda yüzde 20,65 değer kaybetti.

Daha da çarpıcı olanı, ISKPL hissesi oldu; yoğun işlem hacmi eşliğinde son 30 günde yüzde 55,76 gerileyerek yatırımcısını üzdü.

NETCD ve ATATR gibi yeni nesil halka arzlarda da hacimli satış baskısı öne çıktı.

Uzmanlar, tek başına yüksek hacme bakarak hisseye atlamanın riskli olduğunu hatırlatıyor.

Eğer bir hissede hacim çok yüksekken fiyat sert düşüyorsa, bu durum "büyük oyuncuların tahtadan çıkış yaptığı veya yoğun bir kâr satışı/mal boşaltma süreci yaşandığı" sinyalini taşıyabilir.

Bu nedenle yan tahtalarda işlem yaparken temel rasyoların, kap haberlerinin ve teknik desteklerin mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor.

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