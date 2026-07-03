Yeni yönetmelikle birlikte seyir halindeyken video izlemek yasaklanırken, modifiye ses sistemlerine ve çevreye rahatsızlık veren yüksek sesli müziğe de çok sıkı kısıtlamalar getirildi.

Yeni düzenlemeyle "görüntü cihazı" ve "sürücü görüş alanı" kavramları ilk kez net bir şekilde hukuki tanıma kavuştu.

• Multimedya Ekranlarına Sınır: Sürücünün görüş ve kontrol alanı içinde kalan ekranlarda, araç hareket halindeyken video, dizi veya televizyon yayını izlenmesi kesinlikle yasaklandı.

• Muaf Tutulan Cihazlar: Navigasyon sistemleri, park ve geri görüş kameraları, sürüş destek sistemleri ile aracın kendi kontrol paneli ayarları bu yasağın dışında tutulacak.

• Toplu Taşımada Durum: M2 ve M3 sınıfı ticari yolcu taşıma araçlarında (otobüs ve minibüsler), şoförün göremeyeceği ve müdahale edemeyeceği şekilde yerleştirilmiş kişisel ekranlar (koltuk arkası ekranlar vb.) kullanılabilecek.

ÖN CAMA TELEFON TUTUCU KOYARKEN "5 SANTİM" KURALI

Sürücülerin ön görüşünü kapatan aksesuar, süs ve eşyalara yönelik denetimler sıkılaşıyor.

Yaya hareketlerini ve trafik levhalarını görmeyi engelleyen her türlü nesne yasak kapsamına alındı. Ancak telefonunu navigasyon için kullananlar unutulmadı.

Direksiyon simidinin veya gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren 5 santimetreyi aşmayacak yükseklikte ön cama monte edilen araç kameraları ve telefon tutucular yasak kapsamında sayılmayacak.

İLAVE SES SİSTEMLERİ ENGELLENDİ

Özellikle modifiye araç tutkunlarını üzecek, mahalle aralarında yüksek sesle müzik dinleyenlerden şikayetçi olanları ise sevindirecek sert önlemler kapıda:

• Araç Dışına Taşmayacak: Ses cihazlarının, sesi araç dışına taşıp kamunun huzurunu bozacak şekilde kullanılması tamamen yasaklandı.

• Ekstra Hoparlör ve Amplifikatör Yasak: Araç üreticisinin fabrikasyon olarak belirlediği alanlar dışında; araca sonradan eklenen ekstra hoparlör, amplifikatör (amfi) ve subwoofer gibi ses sistemleri bulundurulamayacak.

• Bagaj İstisnası (Limit Getirildi): Araçların bagaj kısmında sadece 1 adet maksimum 45 Hz subwoofer ve 1 adet maksimum 300 watt amplifikatör bulundurulmasına izin verilecek. Bu limitlerin üzerindeki sistemler doğrudan ceza sebebi sayılacak.