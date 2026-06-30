AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulması planlanan yeni Askeralma Kanunu’nda Değişiklik Teklifi, gurbetçilere büyük bir kolaylık getirmeye hazırlanıyor.

Yeni düzenleme ile çifte vatandaşlık hakkına sahip olan ve yaşadıkları ülkede askerlik hizmetini fiilen yerine getiren Türk vatandaşları, Türkiye'de ikinci kez silah altına alınmaktan tamamen muaf tutulacak.

"ASKER KAÇAĞI" DURUMUNA DÜŞME DÖNEMİ SONA ERİYOR

Mevcut yasal prosedürler nedeniyle yurtdışında askerlik yapsalar dahi Türkiye'de de yükümlü sayılan ya da yüksek bedellerle dövizle askerlik yapmak zorunda kalan gurbetçi gençlerin mağduriyeti bu yasa ile son bulacak.

Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, bulundukları ülkede vatani görevini tamamlayanların Türkiye'de "asker kaçağı" veya "bakaya" durumuna düşmelerinin ve ceza davası riskleriyle karşılaşmalarının önüne geçilecek.

YAKLAŞIK 400 BİN VATANDAŞI KAPSAYACAK

Yapılan ön çalışmalara ve etki analizlerine göre, yasalaşması beklenen bu muafiyetten dünya genelinde yaklaşık 400 bin Türk vatandaşının doğrudan faydalanacağı tahmin ediliyor.

Gurbetçilerin anavatanları ile olan bağlarını güçlendirmesi hedefleyen bu hamle, özellikle Avrupa'da yaşayan çifte vatandaş gençler arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı.

YETKİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDA OLACAK

Yasa teklifinde yer alan kritik bir detaya göre muafiyet uygulamasının sınırları ve hangi ülkelerde yapılan askerlik hizmetlerinin Türkiye'de geçerli sayılacağı konusu esnek bırakıldı.

Düzenlemeden hangi ülkelerde ikamet eden ve o ülkenin ordusunda askerlik yapan Türklerin yararlanabileceğini belirleme hususunda Milli Savunma Bakanı tek yetkili kılınacak.

Bakanlık, ülkelerin zorunlu askerlik sistemlerini ve ikili ilişkileri inceleyerek muafiyet listesini şekillendirecek.