Altın fiyatlarında tarihi düşüş sürüyor. Gram altın 5.960 TL'ye, ons altın 3.956 dolara geriledi. İşte güncel altın fiyatları ve düşüşün nedeni!
Küresel piyasalarda altın fiyatları sert satış baskısı altında işlem görüyor. Ortadoğu'daki jeopolitik risklerin azalmasıyla güvenli liman talebi zayıflarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edebileceği beklentisi altın fiyatlarını aşağı çekti.
Ons altın, Ekim 2008'den bu yana en sert aylık düşüşünü yaşamaya hazırlanırken, gram altın da 6 bin liranın altına geriledi.
30 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Serbest piyasada saat 07.29 itibarıyla fiyatlar şöyle:
|Altın Türü
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Değişim
|Ons Altın
|3.956,83 dolar
|3.958,63 dolar
|%-0,89
|Gram Altın
|5.959,99
|5.960,96
|%-1,04
|Çeyrek Altın
|9.535,98
|9.746,17
|%-1,04
|Yarım Altın
|19.004,93
|19.484,64
|%-1,08
|Tam Altın
|38.892,00
|39.321,00
|%-1,12
|Cumhuriyet Altını
|38.143,92
|38.865,48
|%-1,04
|Ata Altın
|40.104,29
|41.125,78
|%0,00
|Ziynet Altını
|38.129,02
|38.850,10
|%-1,08
|14 Ayar Bilezik (Gram)
|3.258,12
|4.415,01
|%-1,00
|22 Ayar Bilezik (Gram)
|5.439,20
|5.702,46
|%-1,12
|Gremse Altın
|96.865,00
|98.235,00
|%-1,12
ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?
Piyasalarda İran kaynaklı jeopolitik risklerin azalmasıyla güvenli liman talebi zayıfladı. Bunun yanında ABD'de yüksek enflasyonun devam etmesi, Fed'in faiz artırımlarını sürdürebileceği beklentisini güçlendirdi.
Yüksek faiz beklentileri doların değer kazanmasına yol açarken, faiz getirisi bulunmayan altın üzerindeki satış baskısını da artırdı.
18 YIL SONRA BİR İLK
Spot ons altın yüzde 1,5'e yakın gerileyerek 3.956 dolar seviyesine indi. Böylece altın, Ekim 2008'den bu yana en kötü aylık performansını sergilemeye hazırlanıyor.
Ayrıca piyasalar, 2013'ten bu yana en sert çeyreklik düşüşün yaşanabileceğine de dikkat çekiyor.
UZMANLARDAN YENİ TAHMİN
Marex Analisti Edward Meir'e göre yüksek enflasyon, güçlü dolar ve faiz beklentileri altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Meir, yılın ikinci yarısında ons altının 3.500-4.400 dolar aralığında dalgalanmasını beklediğini belirtti.
GÖZLER FED VE KRİTİK VERİLERE ÇEVRİLDİ
Yatırımcılar şimdi ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ile tarım dışı istihdam verilerini takip ediyor. Bu veriler, Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentileri şekillendirerek altın fiyatlarının kısa vadeli yönünde belirleyici olabilir.