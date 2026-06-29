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Gram altın 6.095 TL'ye, çeyrek altın 9.966 TL'ye geriledi. İşte 29 Haziran güncel gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, Ata ve ons altın fiyatları!

Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir öne çıktı. Ons altındaki gerilemenin etkisiyle iç piyasada gram altın ve diğer altın türleri de güne değer kaybıyla başladı. Yatırımcılar hem küresel gelişmeleri hem de altın fiyatlarındaki son hareketleri yakından izliyor.

29 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın
Alış: 6.094,16 TL
Satış: 6.095,12 TL

Çeyrek altın kaç TL? Altında düşüş sürüyor (29 Haziran), Görsel 1

Çeyrek altın
Alış: 9.750,66 TL
Satış: 9.965,52 TL

Çeyrek altın kaç TL? Altında düşüş sürüyor (29 Haziran), Görsel 2

Yarım altın
Alış: 19.449,70 TL
Satış: 19.940,06 TL

Çeyrek altın kaç TL? Altında düşüş sürüyor (29 Haziran), Görsel 3

Tam altın
Alış: 39.980,00 TL
Satış: 40.328,00 TL

Çeyrek altın kaç TL? Altında düşüş sürüyor (29 Haziran), Görsel 4

Cumhuriyet altını
Alış: 39.002,63 TL
Satış: 39.740,18 TL

Çeyrek altın kaç TL? Altında düşüş sürüyor (29 Haziran), Görsel 5

Ata altın
Alış: 40.748,85 TL
Satış: 41.777,33 TL

Çeyrek altın kaç TL? Altında düşüş sürüyor (29 Haziran), Görsel 6

Gremse altın
Alış: 99.566,00 TL
Satış: 100.742,00 TL

Çeyrek altın kaç TL? Altında düşüş sürüyor (29 Haziran), Görsel 7

Ons altın
Alış: 4.054,65 dolar
Satış: 4.055,70 dolar

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 46,64 46,65 % 0.04 10:19
Euro 53,24 53,25 % 0.25 10:19
İngiliz Sterlini 61,69 61,71 % 0.21 10:19
Avustralya Doları 32,18 32,20 % 0.14 10:19
İsviçre Frangı 57,65 57,68 % 0.18 10:19
Rus Rublesi 0,59 0,60 % 0.86 10:17
Çin Yuanı 6,86 6,86 % 0.14 10:19
İsveç Kronu 4,80 4,80 % 0.3 10:19
Tüm Döviz Fiyatları

ALTIN NEDEN GERİLİYOR?

Haftanın ilk işlem gününde ons altındaki geri çekilme, yurt içinde gram altın başta olmak üzere birçok altın türünde fiyatların aşağı yönlü hareket etmesine neden oldu. Yatırımcılar bu hafta açıklanacak küresel ekonomik veriler ve merkez bankalarından gelecek mesajların altın fiyatları üzerinde belirleyici olmasını bekliyor.

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