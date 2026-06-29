Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir öne çıktı. Ons altındaki gerilemenin etkisiyle iç piyasada gram altın ve diğer altın türleri de güne değer kaybıyla başladı. Yatırımcılar hem küresel gelişmeleri hem de altın fiyatlarındaki son hareketleri yakından izliyor.

29 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın

Alış: 6.094,16 TL

Satış: 6.095,12 TL

Çeyrek altın

Alış: 9.750,66 TL

Satış: 9.965,52 TL

Yarım altın

Alış: 19.449,70 TL

Satış: 19.940,06 TL

Tam altın

Alış: 39.980,00 TL

Satış: 40.328,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 39.002,63 TL

Satış: 39.740,18 TL

Ata altın

Alış: 40.748,85 TL

Satış: 41.777,33 TL

Gremse altın

Alış: 99.566,00 TL

Satış: 100.742,00 TL

Ons altın

Alış: 4.054,65 dolar

Satış: 4.055,70 dolar

ALTIN NEDEN GERİLİYOR?

Haftanın ilk işlem gününde ons altındaki geri çekilme, yurt içinde gram altın başta olmak üzere birçok altın türünde fiyatların aşağı yönlü hareket etmesine neden oldu. Yatırımcılar bu hafta açıklanacak küresel ekonomik veriler ve merkez bankalarından gelecek mesajların altın fiyatları üzerinde belirleyici olmasını bekliyor.