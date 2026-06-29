Gram altın 6.095 TL'ye, çeyrek altın 9.966 TL'ye geriledi. İşte 29 Haziran güncel gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, Ata ve ons altın fiyatları!
Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir öne çıktı. Ons altındaki gerilemenin etkisiyle iç piyasada gram altın ve diğer altın türleri de güne değer kaybıyla başladı. Yatırımcılar hem küresel gelişmeleri hem de altın fiyatlarındaki son hareketleri yakından izliyor.
29 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın
Alış: 6.094,16 TL
Satış: 6.095,12 TL
Çeyrek altın
Alış: 9.750,66 TL
Satış: 9.965,52 TL
Yarım altın
Alış: 19.449,70 TL
Satış: 19.940,06 TL
Tam altın
Alış: 39.980,00 TL
Satış: 40.328,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 39.002,63 TL
Satış: 39.740,18 TL
Ata altın
Alış: 40.748,85 TL
Satış: 41.777,33 TL
Gremse altın
Alış: 99.566,00 TL
Satış: 100.742,00 TL
Ons altın
Alış: 4.054,65 dolar
Satış: 4.055,70 dolar
ALTIN NEDEN GERİLİYOR?
Haftanın ilk işlem gününde ons altındaki geri çekilme, yurt içinde gram altın başta olmak üzere birçok altın türünde fiyatların aşağı yönlü hareket etmesine neden oldu. Yatırımcılar bu hafta açıklanacak küresel ekonomik veriler ve merkez bankalarından gelecek mesajların altın fiyatları üzerinde belirleyici olmasını bekliyor.