Küresel piyasalardaki hareketlilik, enflasyon verileri ve merkez bankalarının para politikası adımları, altın fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

İç ve dış piyasada yaşanan dalgalanmaların ardından, 28 Haziran 2026 Pazar günü itibarıyla serbest piyasadaki güncel altın satış fiyatları şu şekilde netleşti:

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

• Gram Altın: Yatırımcıların en çok tercih ettiği gram altın, serbest piyasada 6.130,13 TL seviyesinden işlem görüyor.

• Çeyrek Altın: Hem takı hem de birikim amacıyla sıkça tercih edilen çeyrek altın, 10.131,00 TL satış fiyatıyla alıcı buluyor.

• Yarım Altın: 20.219,00 TL seviyesinden el değiştiriyor.

• Tam Altın: Yatırımcısının yakından takip ettiği tam altın satış fiyatı 40.294,11 TL olarak belirlendi.

• Cumhuriyet Altını: Piyasalardaki ağırlığı yüksek olan Cumhuriyet altını, 40.306,00 TL fiyat etiketiyle alıcı sirkülasyonunu sürdürüyor.

• Gremse Altın: Büyük ölçekli yatırımların adresi gremse altın, 101.044,28 TL seviyelerinden işlem görüyor.

• Ons Altın: Küresel piyasalarda altının yönünü tayin eden ons altın, 4.089,06 dolar seviyesinde dengelenmiş durumda.

PİYASALARDA YÖN ARAYIŞI SÜRÜYOR

Uzmanlar, ons altındaki güçlü duruşun iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatlarını desteklediğini belirtiyor.

Küresel ölçekte yaşanan jeopolitik riskler ve makroekonomik veriler, altının ons fiyatını yukarı yönlü baskılarken; yurt içinde döviz kurunun seyri de fiyatların bu seviyelerde kalmasında önemli bir rol oynuyor.