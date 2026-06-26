Yağbasan, jeopolitik risklerdeki azalmanın emtia fiyatlarını baskıladığını belirtirken, Borsa İstanbul'da ise faiz indirimi beklentisinin orta ve uzun vadede pozitif bir görünüm oluşturduğunu ifade etti.

Küresel piyasalarda savaş riskinin azalmasının enerji fiyatlarını aşağı çektiğini belirten Yağbasan, bunun enflasyon görünümünü de olumlu etkilediğini söyledi.

ALTINDA GÖZLER FED'DE

Altın fiyatlarındaki geri çekilmenin temel nedeninin artık jeopolitik gelişmelerden ziyade ABD Merkez Bankası'nın (FED) para politikası olduğunu belirten Yağbasan, FED üyelerinin veri odaklı duruşunu koruduğunu ve faiz artırımı ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını ifade etti.

Bu görünümün dolar endeksini desteklediğini kaydeden Yağbasan, güçlü doların altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

Yağbasan, "Altında yeni ve güçlü bir yükseliş trendinin başlaması için FED'in faiz indirimine yönelmesi gerekiyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'tan faiz indirimlerini destekleyici açıklamalar gelmesi halinde altın yeniden ivme kazanabilir. Ancak mevcut enflasyon görünümü ve FED üyelerinin yaklaşımı dikkate alındığında bunun 2026 öncesinde güçlü bir senaryo olmadığını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BORSA İSTANBUL İÇİN ORTA VADEDE OLUMLU BEKLENTİ

Borsa İstanbul'un haftayı ağırlıklı olarak negatif bir görünümle geçirdiğini belirten Yağbasan, özellikle banka hisselerindeki satışların endeks üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikasına ilişkin beklentilerin piyasaların ana gündem maddesi olduğunu vurgulayan Yağbasan, faiz indirimi sürecinin temmuz ayından eylül ayına ötelenmesine yönelik beklentilerin kısa vadede baskıyı artırdığını söyledi.

Buna karşın orta ve uzun vadeli görünümün olumlu olduğunu belirten Yağbasan, faiz indirimi sürecinin netleşmesiyle birlikte Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketlerin güç kazanmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Haber7

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