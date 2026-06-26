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Ons altın 4 bin doların altına inerek son 7 ayın en düşük seviyesini gördü. Uzmanlar, fiyatların 3.700-3.600 dolar bandına gerileyebileceğini öngörüyor.

Altın fiyatlarında son 7 ayın en sert düşüşü yaşanırken, DeCarley Trading Kurucu Ortağı Carley Garner'dan ezber bozan bir tahmin geldi. Satış baskısının henüz bitmediğini vurgulayan ünlü uzman, yeni büyük alım fırsatı için beklenen 3.700-3.600 dolar bandını işaret etti. Garner, sert geri çekilmelere karşı geliştirdiği risk azaltan özel opsiyon stratejisini de ilk kez paylaştı.

GÜÇLÜ DOLAR ALTINI BASKILAYABİLİR

Garner, piyasaların Warsh'ın para politikası yaklaşımını yeterince fiyatlamadığını belirterek, güçlü doların yalnızca altın değil, gümüş, bakır ve diğer emtialar üzerinde de baskı oluşturabileceğini ifade etti.

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Yatırımcıların son yıllarda altını para birimlerindeki değer kaybına karşı korunma amacıyla tercih ettiğini söyleyen Garner, doların güçlenmesini hedefleyen politikaların bu algıyı değiştirebileceğini vurguladı.

Tren kazası benzetmesi! Altın yatırımcıları için üzen rakamı açıkladı, Görsel 1

"YAVAŞ İLERLEYEN TREN KAZASI"

Altın fiyatlarında düzeltmenin devam edeceğini düşünen Garner, piyasalarda büyük çaplı bir tasfiye sürecinin başlayabileceğini belirterek süreci "yavaş ilerleyen bir tren kazası" olarak tanımladı.

Garner'a göre pandemi döneminde hisse senetleri, kripto paralar, değerli metaller ve teknoloji hisselerine yönelen spekülatif sermaye, kademeli olarak bu varlıklardan çıkıyor.

Tren kazası benzetmesi! Altın yatırımcıları için üzen rakamı açıkladı, Görsel 2

Güncel altın fiyatları (Saat 12.05 itibarıyla)

Gram altın
Alış: 6.051,82 TL
Satış: 6.052,66 TL

Ons altın
Alış: 4.031,73 dolar
Satış: 4.032,36 dolar

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.067,39 6.068,30 % 0.65 14:49
Ons Altın / TL 188.570,04 188.639,43 % 0.56 15:04
Ons Altın / USD 4.044,84 4.045,40 % 0.46 15:04
Çeyrek Altın 9.707,82 9.921,67 % 0.65 14:49
Yarım Altın 19.354,96 19.843,34 % 0.65 14:49
Ziynet Altın 38.831,26 39.565,31 % 0.65 14:49
Cumhuriyet Altını 40.353,00 40.963,00 % 0.76 14:13
Tüm Altın Fiyatları

GÜVENLİ LİMAN OLARAK DOLAR VE TAHVİLLER ÖNE ÇIKIYOR

Yatırımcıların önümüzdeki dönemde ABD Hazine tahvilleri ile dolara yönelebileceğini belirten Garner, yüzde 4-5 seviyesindeki tahvil getirilerinin güvenli liman arayan yatırımcılar için daha cazip hale geldiğini söyledi.

Tren kazası benzetmesi! Altın yatırımcıları için üzen rakamı açıkladı, Görsel 3

ALTINDA YENİ HEDEF 3.700-3.600 DOLAR

Uzun vadede altın konusunda olumlu görüşünü koruduğunu ifade eden Garner, yeni güçlü alım fırsatının oluşabilmesi için ons altının 3.700-3.600 dolar bandında kalıcı bir dip oluşturmasının daha sağlıklı olacağını dile getirdi.

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Garner, pandemi döneminde sisteme verilen yüksek likiditenin etkilerinin henüz tamamen ortadan kalkmadığını ve birçok varlık fiyatının hâlâ bu genişlemeci para politikalarının etkisini taşıdığını savundu.

Tren kazası benzetmesi! Altın yatırımcıları için üzen rakamı açıkladı, Görsel 4

OPSİYON STRATEJİSİNİ DE PAYLAŞTI

Altındaki yüksek oynaklık nedeniyle doğrudan kısa pozisyon almak yerine opsiyon stratejisini tercih ettiğini belirten Garner, ons altının yeniden 4.350-4.400 dolar aralığına yükselmesi halinde 3.600 dolar kullanım fiyatlı satım (put) opsiyonu alıp, 3.800 dolar kullanım fiyatlı satım opsiyonu satmayı değerlendirebileceğini söyledi.

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Garner, bu stratejinin güçlü yükselişlerin ardından oluşabilecek sert geri çekilmelerden faydalanmayı amaçladığını ifade etti.

(KITCO NEWS)

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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