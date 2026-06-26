Altın fiyatlarında son 7 ayın en sert düşüşü yaşanırken, DeCarley Trading Kurucu Ortağı Carley Garner'dan ezber bozan bir tahmin geldi. Satış baskısının henüz bitmediğini vurgulayan ünlü uzman, yeni büyük alım fırsatı için beklenen 3.700-3.600 dolar bandını işaret etti. Garner, sert geri çekilmelere karşı geliştirdiği risk azaltan özel opsiyon stratejisini de ilk kez paylaştı.

GÜÇLÜ DOLAR ALTINI BASKILAYABİLİR

Garner, piyasaların Warsh'ın para politikası yaklaşımını yeterince fiyatlamadığını belirterek, güçlü doların yalnızca altın değil, gümüş, bakır ve diğer emtialar üzerinde de baskı oluşturabileceğini ifade etti.

Yatırımcıların son yıllarda altını para birimlerindeki değer kaybına karşı korunma amacıyla tercih ettiğini söyleyen Garner, doların güçlenmesini hedefleyen politikaların bu algıyı değiştirebileceğini vurguladı.

"YAVAŞ İLERLEYEN TREN KAZASI"

Altın fiyatlarında düzeltmenin devam edeceğini düşünen Garner, piyasalarda büyük çaplı bir tasfiye sürecinin başlayabileceğini belirterek süreci "yavaş ilerleyen bir tren kazası" olarak tanımladı.

Garner'a göre pandemi döneminde hisse senetleri, kripto paralar, değerli metaller ve teknoloji hisselerine yönelen spekülatif sermaye, kademeli olarak bu varlıklardan çıkıyor.

Güncel altın fiyatları (Saat 12.05 itibarıyla)

Gram altın

Alış: 6.051,82 TL

Satış: 6.052,66 TL

Ons altın

Alış: 4.031,73 dolar

Satış: 4.032,36 dolar

GÜVENLİ LİMAN OLARAK DOLAR VE TAHVİLLER ÖNE ÇIKIYOR

Yatırımcıların önümüzdeki dönemde ABD Hazine tahvilleri ile dolara yönelebileceğini belirten Garner, yüzde 4-5 seviyesindeki tahvil getirilerinin güvenli liman arayan yatırımcılar için daha cazip hale geldiğini söyledi.

ALTINDA YENİ HEDEF 3.700-3.600 DOLAR

Uzun vadede altın konusunda olumlu görüşünü koruduğunu ifade eden Garner, yeni güçlü alım fırsatının oluşabilmesi için ons altının 3.700-3.600 dolar bandında kalıcı bir dip oluşturmasının daha sağlıklı olacağını dile getirdi.

Garner, pandemi döneminde sisteme verilen yüksek likiditenin etkilerinin henüz tamamen ortadan kalkmadığını ve birçok varlık fiyatının hâlâ bu genişlemeci para politikalarının etkisini taşıdığını savundu.

OPSİYON STRATEJİSİNİ DE PAYLAŞTI

Altındaki yüksek oynaklık nedeniyle doğrudan kısa pozisyon almak yerine opsiyon stratejisini tercih ettiğini belirten Garner, ons altının yeniden 4.350-4.400 dolar aralığına yükselmesi halinde 3.600 dolar kullanım fiyatlı satım (put) opsiyonu alıp, 3.800 dolar kullanım fiyatlı satım opsiyonu satmayı değerlendirebileceğini söyledi.

Garner, bu stratejinin güçlü yükselişlerin ardından oluşabilecek sert geri çekilmelerden faydalanmayı amaçladığını ifade etti.

(KITCO NEWS)

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