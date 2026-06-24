ING analisti Ewa Manthey tarafından hazırlanan rapora göre, altın fiyatlarını destekleyen yapısal faktörler varlığını korusa da kısa vadede piyasa koşulları zorlaşmış durumda. Bu nedenle banka, 2026 yılına ilişkin altın tahminlerini aşağı yönlü güncelledi.

ALTINDA HEDEFLER AŞAĞI ÇEKİLDİ

ING, 2026'nın üçüncü çeyreği için ons altın tahminini 4.850 dolardan 4.300 dolara indirirken, dördüncü çeyrek beklentisini de 5.000 dolardan 4.600 dolara düşürdü.

Raporda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını uzun süre yüksek seviyelerde tutmasının beklendiği, yükselen tahvil getirileri ve güçlü doların altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.

ETF'LERDE SATIŞ BASKISI ARTIYOR

Analistler, altındaki son düşüşte faiz beklentilerindeki değişimin belirleyici olduğunu vurgularken, yatırımcıların geniş çaplı parasal gevşeme beklentilerini ertelediğine dikkat çekti.

Kuzey Amerikalı yatırımcıların yoğun kar satışlarına yönelmesiyle birlikte küresel altın fonlarının büyüklüğü yıl başına göre yüzde 1,5 geriledi. Bireysel yatırımcı talebinin de zayıfladığı belirtildi.

MERKEZ BANKALARI ALTIN ALIMLARINI SÜRDÜRÜYOR

Raporda, merkez bankalarının altına yönelik ilgisinin ise devam ettiği kaydedildi. Resmi kurumların 2026'nın ilk çeyreğinde toplam 244 ton altın aldığı belirtilirken, Çin Merkez Bankası'nın rezerv artırımlarını 19 aya çıkardığı vurgulandı.

Dünya Altın Konseyi anketine göre merkez bankalarının yüzde 84'ü altının rezervlerdeki payının artacağını öngörürken, katılımcıların yaklaşık yüzde 90'ı gelecek 12 ay içinde altın alımı planladığını bildirdi.

GÜMÜŞ TAHMİNLERİ DE DÜŞÜRÜLDÜ

ING, gümüş fiyatlarına yönelik beklentilerini de aşağı çekti. Banka, üçüncü çeyrek için ons gümüş tahminini 79 dolardan 68 dolara, dördüncü çeyrek beklentisini ise 84 dolardan 74 dolara indirdi.

Raporda, güneş enerjisi sektöründe talep artış hızının yavaşlaması ve fotovoltaik panel üretiminde gümüş kullanımının azalmasının fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.

Buna karşın analistler, küresel elektrifikasyon trendinin gümüşü desteklemeye devam edeceğini ve gümüşün uzun vadede altından daha iyi performans gösterebileceğini öngördü.

Kaynak: Dünya

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.