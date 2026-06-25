Bitcoin fiyatı, gün içinde 59 bin doların altını test ettikten sonra toparlanarak saat 13.25 itibarıyla 61 bin 48 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son dönemde yaşanan sert dalgalanmaya rağmen Motley Fool analistleri, Bitcoin'in uzun vadede altını geride bırakabileceğini savunuyor. Analize göre dünyanın en büyük kripto para birimi, önümüzdeki 20 yıl içinde piyasa değeri bakımından altını yakalayabilir.

ALTIN İLE BITCOIN ARASINDAKİ FARK

Analizde, dünya üzerindeki çıkarılmış altın rezervlerinin toplam piyasa değerinin yaklaşık 28,9 trilyon dolar, Bitcoin'in piyasa değerinin ise yaklaşık 1,3 trilyon dolar olduğu belirtildi.

Analistlere göre bu farkın zaman içinde kapanabileceğini savunurken, Bitcoin'in dijital ekonomi için daha avantajlı özelliklere sahip olduğunu değerlendirdi.

BITCOIN'İN ÖNE ÇIKAN AVANTAJLARI

Analizde Bitcoin'in altına göre öne çıkan özellikleri şu şekilde sıralandı:

-Ödeme aracı olarak kullanılabilmesi,

-Dijital yapısı sayesinde kolay taşınabilir olması,

-1 Bitcoin'in 100 milyon satoshiye bölünebilmesi,

-Toplam arzın 21 milyon adet ile sınırlandırılmış olması,

-2024 yılında Bitcoin arz artışının yüzde 1,1, altın arzındaki artışın ise yüzde 1,75 -seviyesinde gerçekleşmesi.

ALTININ ÖNEMLİ AVANTAJI

Analistler, altının en güçlü yönünün ise binlerce yıldır değer saklama aracı olarak kabul edilmesi olduğunu belirtti.

Bitcoin'in ise 20 yıldan daha kısa bir geçmişe sahip olması nedeniyle bu alanda altına kıyasla dezavantajlı olduğu ifade edildi.

DİJİTAL EKONOMİYE VURGU

Analizde ayrıca internet ekonomisinin ardından yapay zeka destekli dijital dönüşümün hız kazanmasının Bitcoin gibi dijital varlıklara olan ilgiyi artırabileceği değerlendirilerek, önümüzdeki 20 yılda küresel ekonominin daha dijital bir yapıya kavuşmasının beklendiği ifade edildi.

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