Altın fiyatlarında satış baskısı hız kesmeden devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edebileceği beklentisi ve güçlenen dolar endeksi, değerli metal üzerinde baskıyı artırırken, ons altın güne yüzde 1'i aşan düşüşle başladı.

TSİ 07.45 itibarıyla ons altın 4.063 dolardan işlem görürken, haftalık kayıp yüzde 6'ya yaklaştı. Gram altın ise 6.075 TL seviyesinden işlem görürken, haftalık değer kaybı yüzde 5'in üzerine çıktı.

Fed'in "şahin" para politikası beklentileriyle birlikte dolar endeksi 101,50 seviyesine yaklaşarak son 13 ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. Güçlü dolar ve yükselen ABD tahvil getirileri, altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı.

SAXO BANK'TAN KRİTİK UYARI

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, geçen hafta görülen toparlanmanın kısa sürdüğünü belirterek, piyasanın Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımı riskine uyum sağlamaya çalıştığını söyledi.

Kaynak: TradingView

Hansen, güçlü dolar, yüksek tahvil getirileri ve teknoloji hisselerindeki zayıflığın altın üzerinde baskı yarattığını ifade ederek, "Şimdilik 4.000-4.100 dolar destek bölgesi kritik önem taşıyor. Bu bölgenin kırılması yeni bir teslimiyet dalgasını ve teknik satış hareketini tetikleyebilir" değerlendirmesinde bulundu.

"ÖLÜMCÜL KESİŞME" RİSKİ GÜNDEMDE

Analistler, teknik analizde "ölümcül kesişme" olarak bilinen formasyon riskinin altın fiyatlarında da ortaya çıkmaya başladığına dikkat çekiyor.

Bugün itibarıyla ons altında 50 günlük hareketli ortalama 4.500 dolar, 200 günlük hareketli ortalama ise 4.470 dolar seviyesinde bulunuyor. Kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın altına inmesi halinde "ölümcül kesişme" gerçekleşebileceği ve teknik görünümün daha da bozulabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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