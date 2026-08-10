Altın piyasasında geçtiğimiz hafta yaşanan güçlü yükselişin ardından haftanın ilk işlem gününde yön aşağı döndü. Yatırımcıların yüksek seviyelerden kâr satışına yönelmesi ons altın üzerinde baskı oluştururken, piyasaların odağı bu hafta ABD'den gelecek kritik enflasyon verilerine çevrildi.

Serbest piyasada gram altın sabah saatlerinde 6.645,64 TL alış, 6.646,62 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Çeyrek altının satış fiyatı ise 10.866,24 TL seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTINDA 7 HAFTANIN ZİRVESİNDEN DÖNÜŞ

Küresel altın fiyatlarında ise haftaya kâr satışları damga vurdu. Ons altın, önceki seansta yedi haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından pazartesi günü geri çekildi.

Spot altın sabahın erken saatlerinde yüzde 0,5 düşüşle 4.322,28 dolara kadar gerilerken, serbest piyasa ekranlarında ilerleyen saatlerde ons altının alış fiyatı 4.318,49 dolar, satış fiyatı 4.319,31 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Altın fiyatları cuma günü beklentilerin altında kalan ABD istihdam verilerinin ardından 17 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini görmüştü. ABD altın vadeli işlemleri de pazartesi günü yüzde 0,4 düşüşle 4.381,60 dolara indi.

10 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Gram altın: Alış: 6.645,64 TL - Satış: 6.646,62 TL

Çeyrek altın: Alış: 10.632,06 TL - Satış: 10.866,24 TL

Yarım altın: Alış: 21.199,75 TL - Satış: 21.734,37 TL

Tam altın: Alış: 42.732,00 TL - Satış: 43.339,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış: 42.532,08 TL - Satış: 43.335,96 TL

Ziynet altını: Alış: 42.532,42 TL - Satış: 43.335,80 TL

Ata altın: Alış: 43.869,14 TL - Satış: 44.974,47 TL

Gremse altın: Alış: 106.995,00 TL - Satış: 108.015,00 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış: 3.620,05 TL - Satış: 4.826,60 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış: 6.026,84 TL - Satış: 6.236,94 TL

Ons altın: Alış: 4.318,49 dolar - Satış: 4.319,31 dolar

ALTINDA GÖZLER ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, haftanın ilk günündeki düşüşün geçen haftaki güçlü yükselişin ardından gerçekleşen kâr satışlarından kaynaklandığını belirtti. Waterer, hareketin önemli bir algı değişikliğinden çok doğal bir dengelenmeye işaret ettiğini ve kısa vadede ons altında 4.300 dolar seviyesinin destek olarak izleneceğini ifade etti.

ABD ekonomisinin temmuz ayında beklenmedik şekilde istihdam kaybettiğine işaret eden veriler ve önceki aylara yönelik aşağı yönlü revizyonlar, Fed'in eylül toplantısına ilişkin faiz beklentilerini de değiştirdi.

Piyasaların bu haftaki en önemli gündem maddelerinden biri ABD enflasyonu olacak. Çarşamba günü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), perşembe günü ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) açıklanacak. Verilerin Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri değiştirmesi halinde ons altın ve buna bağlı olarak gram altın fiyatlarında hareketlilik artabilir.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM DA GERİLEDİ

Haftanın ilk işlem gününde satış baskısı yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Spot gümüş yüzde 0,2 düşüşle 63,45 dolara, platin yüzde 0,1 kayıpla 1.742,50 dolara geriledi. Paladyum ise yüzde 1,1 düşüşle 1.362,97 dolara indi.