Deutsche Bank, altın piyasasına ilişkin yeni raporunda tahminlerini aşağı çekti. Banka, üçüncü çeyrek için ons altın beklentisini yüzde 20, dördüncü çeyrek beklentisini ise yüzde 17 oranında düşürdü. Buna rağmen banka altında yükselişin devam edeceğini öngörüyor.

HEDEFLER DÜŞTÜ AMA MEVCUT FİYATIN ÜZERİNDE KALDI

Deutsche Bank'ın üçüncü çeyrek için açıkladığı 4.300 dolarlık ons altın tahmini mevcut seviyeye göre yaklaşık yüzde 4'lük yükselişe işaret ederken, yıl sonu için öngörülen 4.800 dolar seviyesi ise yaklaşık yüzde 16 prim potansiyeline karşılık geliyor. TSİ 08.22 güncel Dolar/TL'nin 46,47 seviyesinde olmasıyla bu senaryo gram altında yaklaşık 7.150 TL seviyesine denk geliyor.

MERKEZ BANKALARI ALTIN ALIMLARINI SÜRDÜRÜYOR

Merkez bankalarının altın talebinde özellikle Doğu Avrupa ve gelişmekte olan ülkeler öne çıkıyor. Polonya Merkez Bankası, güvenlik endişelerinin etkisiyle 2025 yılında 102 ton altın alırken, 2026'nın ilk aylarında rezervlerine 45 ton daha ekleyerek toplam altın varlığını 595 tona yükseltti.

Kazakistan ve Brezilya da altın alımlarını sürdüren ülkeler arasında yer aldı. Her iki ülke 2025 yılında sırasıyla 57 ton ve 43 ton net altın alımı gerçekleştirerek küresel talebe önemli katkı sağladı.

Çin Merkez Bankası (PBoC), 2025 boyunca sürdürdüğü düzenli altın alımlarının ardından 2026 yılında daha temkinli bir hız izlese de rezervlerini artırma yönündeki stratejisini koruyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise yaklaşık 644 tonluk altın rezerviyle dünyanın en büyük altın sahipleri arasında yer alıyor. TCMB, 2025 yılında 27 ton altın alırken, 2026'nın ilk çeyreğinde iç piyasadaki dengeyi desteklemek amacıyla yaklaşık 60 tonluk satış gerçekleştirdi.

YÜZDE 89 ARTIŞ BEKLENİYOR

Merkez bankası yöneticilerinin %89'u küresel altın rezervlerinin gelecek 12 ayda artmaya devam edeceğini öngörüyor. Kendi bankasının rezervini doğrudan artıracağını söyleyenlerin oranı %45 ile anket tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

ALTINDA GÖZLER BU GELİŞMELERDE

Analistler, küresel faiz politikaları, merkez bankalarının altın alımları ve jeopolitik gelişmelerin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor.

Özellikle merkez bankalarının güçlü talebi ve küresel belirsizliklerin sürmesi, altın fiyatlarını destekleyen temel unsurlar arasında gösteriliyor.