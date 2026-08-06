Altın fiyatları, küresel piyasalarda zayıflayan ABD doları, gerileyen tahvil faizleri ve petrol fiyatlarındaki düşüşün desteğiyle yükselişini sürdürüyor. Üst üste dördüncü işlem gününde de değer kazanan ons altın, son yedi haftanın en yüksek seviyesine ulaşırken, yurt içinde gram altın ve diğer altın türlerinde de yükseliş görüldü.

ONS ALTIN 7 HAFTANIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Spot altın yüzde 1 yükselerek 4.285,84 dolar seviyesine çıkarak 18 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,9 artışla 4.345,80 dolar seviyesine yükseldi.

Piyasalarda yükselişi destekleyen başlıca unsurlar arasında ABD dolarındaki değer kaybı, 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerileme ve petrol fiyatlarındaki düşüş öne çıktı.

6 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Ons altın: Alış 4.277,71 Dolar | Satış 4.278,63 Dolar

Gram altın: Alış 6.526,65 TL | Satış 6.527,57 TL

Cumhuriyet altını: Alış 41.770,58 TL | Satış 42.559,76 TL

Tam altın: Alış 41.565,00 TL | Satış 42.302,00 TL

Ziynet altını: Alış 41.778,30 TL | Satış 42.567,43 TL

Çeyrek altın: Alış 10.442,64 TL | Satış 10.672,58 TL

Yarım altın: Alış 20.823,87 TL | Satış 21.349,00 TL

Ata altını: Alış 42.154,94 TL | Satış 43.218,31 TL

14 ayar bilezik (gram): Alış 3.518,74 TL | Satış 4.723,05 TL

22 ayar bilezik (gram): Alış 5.862,21 TL | Satış 6.087,17 TL

Gremse altın: Alış 104.074,00 TL | Satış 105.431,00 TL

ALTINDA 5 BİN DOLAR SENARYOSU

IG Piyasa Analisti Tony Sycamore, Orta Doğu'da diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesinin petrol fiyatlarını aşağı çektiğini, bunun da merkez bankalarının ilave faiz artırımı ihtiyacını azaltarak altını desteklediğini belirtti.

Sycamore, ons altının 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kalıcılık sağlaması halinde yükseliş trendinin hız kazanabileceğini ve fiyatların orta vadede 5.000 dolar seviyesine doğru hareket edebileceğini ifade etti.

GÖZLER ABD İSTİHDAM VERİSİNDE

Piyasaların odağında şimdi cuma günü açıklanacak ABD temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi bulunuyor. Verinin, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olması beklenirken, ADP özel sektör istihdam verisinin işe alımlarda yavaşlamaya işaret etmesi de altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.