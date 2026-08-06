Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIST: SSAAT), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada halka arz sonrası yürütülen fiyat istikrarı işlemlerine ilişkin son durumu paylaştı. Açıklamaya göre şirket paylarında bugüne kadar 8 milyon 750 bin lot alım gerçekleştirildi.

8,75 MİLYON LOT HİSSE ALINDI

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasının ardından geçen 15'inci işlem günü itibarıyla, 16 Temmuz 2026 - 5 Ağustos 2026 tarihleri arasında yürütülen fiyat istikrarı işlemleri kapsamında 42,32 TL ağırlıklı ortalama fiyatla toplam 8 milyon 750 bin lot SSAAT payı satın alındı.

FİYAT İSTİKRARI İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

KAP açıklamasında, fiyat istikrarı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Tebliği kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

İzahnamede yer alan esaslara göre fiyat istikrarı işlemleri, şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasının ardından en fazla 30 gün süreyle gerçekleştirilebiliyor.

NİHAİ SONUÇLAR DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Şirket, fiyat istikrarı sürecinin tamamlanmasının ardından işlemlerin nihai sonuçlarına ilişkin bilgilendirmenin de SPK düzenlemeleri kapsamında ayrıca kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Fiyat istikrarı işlemleri, halka arz sonrasında hisse fiyatındaki aşırı dalgalanmaların azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla belirli süre boyunca gerçekleştirilen pay alımlarını ifade ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.