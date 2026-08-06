Küresel piyasalarda yatırımcıların odağı bugün ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisine çevrilirken, yurt içinde Borsa İstanbul'un güne yatay bir başlangıç yapması bekleniyor. Fed üyelerinden gelen faiz mesajları, İran ile ABD arasındaki diplomatik temaslar ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler de piyasaların yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, enflasyonun yüksek seyretmesi halinde politika faizinin artırılmasının gerekebileceğine açık olduğunu ifade etti. Açıklamalar, para politikasına ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı.

İran cephesinde ise Hürmüz Boğazı'nda oluşturulması planlanan geçici deniz güzergâhının 2 ila 4 ay uygulanmasının öngörüldüğü belirtilirken, İran ile Umman arasında hazırlanan ortak bildirinin son aşamaya geldiği açıklandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise ABD'den taahhütlere dönmeye hazır olduklarına ilişkin mesajlar aldıklarını, ancak müzakerelerin ikinci aşamasına geçilip geçilmeyeceğine ilişkin kararın henüz verilmediğini söyledi.

Öte yandan Citi Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Luis Costa, yılın son bölümünde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi için alan kazanabileceğini değerlendirdi.

Piyasalarda bugün ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi izlenecek. Haftanın en kritik gündem maddesi ise cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi olacak. Yurt içinde ise Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin Türkiye ziyareti takip edilecek.

Ayrıca MSCI endeks değişikliklerinin 12 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olması da yatırımcıların radarında bulunuyor.

Analistler, tüm bu gelişmeler ışığında Borsa İstanbul BIST 100 endeksinin güne yatay bir açılış yapmasını bekliyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Borsa şirketlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 5 Ağustos 2026 tarihinde gönderdiği bildirimlerden öne çıkanlar şu şekilde;

ASELS – 25 milyon dolara kadar Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

ATAKP – Şirketin, 2026 yılı için yaklaşık 115.000 ton ham patates hasadı hedefini koruduğu açıklandı.

ASTOR – Astor Enerji Spain unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tescil edildiği açıklandı.

AVGYO – Arasta Yatırım İşletme’nin %50’sinin satın alınması kapsamında satın alım için satıcı firmaya avans olarak Joy Hotel Batumi GYO JSC'nin Nisan 2026’da Metro Avrasya Investment Georgia’ya devrinden doğan 8,4 milyon dolar alacağın temlik edilmesine karar verildiği açıklandı.

BRISA – 6 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

BTCIM – Şirketin, uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinden FTSE4Good Emerging Markets Index'e dahil edildiği açıklandı.

BOBET – Şirketin, 700 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.

CRFSA – Yeni Mağazacılık tarafından şirkete 4,0 milyar TL tutarında sermaye avansı aktarıldığı açıklandı.

CEMAS – Şirketin, 1,1 milyon euro yatırım tutarlı Sinto P 10 – S otomatik döküm potası yatırımı yapmaya karar verdiği açıklandı.

DESA – Nuera Biofabrikasyon Sanayi unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı.

DCTTR – Şirketin, 160,2 milyon TL’lik buğday satışı gerçekleştirdiği açıklandı.

DCTTR – Levent Sadık Amet tarafından şirket sermayesinin %10’una karşılık gelen 39.000.000 adet payın Borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve Borsada satışa konu edilmesi amacıyla hazırlanan pay satış bilgi formunun SPK tarafından olumsuz karşılandığı açıklandı.

EBEBK – Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre şirket mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısının %14, internet mağazasını ziyaret eden ziyaretçi sayısının %12 arttığı açıklandı.

EBEBK – Ocak – Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre şirket mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısının %8, internet mağazasını ziyaret eden ziyaretçi sayısının %5 arttığı açıklandı.

EFOR – Adıyaman Gölbaşı’da yer alan bir adet IV. Grup maden sahasına ilişkin arama ruhsatı, MAPEG tarafından düzenlenerek Efor Global Madencilik adına tescil edildiği açıklandı.

GLBMD – Şirketin, yurt dışında diğer menkul kıymetler, paya dayalı türev araçlar, pay endekslerine dayalı türev araçlar ve diğer türev araçlar üzerinde emir iletimine aracılık faaliyetinde bulunma başvurusu SPK tarafından olumlu karşılandı.

GMTAS – Gimat Arena 2. Etap Projesi'nde inşaatta önemli ilerleme kaydedildiği, B1 ve B2 blokların betonarme imalatlarının tamamlandığı açıklandı.

GUBRF – Şirket bağlı ortaklığı Razi Petrochemical’in temettü ödeyeceği, şirkete isabet eden temettünün ~178 milyon TL olacağı açıklandı.

ISMEN – 92 gün vadeli 5,2 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

KLRHO – Kiler Construction Company unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tescil edildiği açıklandı.

KRGYO – Şirkete ait Kilyos’taki 8.841 m 2 ’lik arsanın 4.197 m 2 ’lik kısmına kamulaştırmasız el atılmasına istinaden açılan davanın şirket lehine sonuçlanması ardından Bölge Adliye Mahkemesi tarafından Şirket lehine verilen yerel mahkeme kararının kaldırıldığı ve davanın yeniden görüleceği açıklandı.

LOGO – Şirketin, 2026 yılında %12,2 faturalanan gelir büyümesi, %11,6 UFRS gelir büyümesi, ~%31 FAVÖK marjı beklediği açıklandı.

LILAK – Şirketin 2026 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.

M PARK – Aracı kurumu ile Likidite Sağlayıcılık Hizmeti Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

OYYAT – 40 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

ODINE – Şirketin, iştiraki OdineLabs ile birlikte Otonom Bilgi Çizgesi ve LLM Araç Tanımı Üretme Yöntemi ve Sistemi için patent başvurusunu tamamladığı açıklandı.

QUICK – Şirket payları 6 Ağustos'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

PETKM – 2026 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.

SOHOE – Aracı kurumu ile fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği, fiyat istikrarına ilişkin 5.014.328 adet paya 13,61 TL ortalama fiyattan fiyat istikrarı uygulandığı açıklandı.

TKNSA – 182 gün vadeli 469,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

TTKOM – Şirketin, 2026 yılında geliri büyüme ön görüsünü %8 – 9 aralığının alt bandı olan yaklaşık %8 olarak gerçekleşmesini beklediği, FAVÖK marjının ise %41 – 42 aralığında korunduğu açıklandı.

TABGD – Şirketin, 2026 yılı beklentilerini koruduğu, 2026’da %10 yeni restoran ağı büyümesi, %8–10 reel hasılat büyümesi ve sabit bir FAVÖK marjı öngörmeye devam ettiği açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

DERHL – Şirket sermayesinin 197,3 milyon TL’den %401,4 oranında bedelsiz olarak 791,9 milyon TL artışla 989,2 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

DNISI – Şirket sermayesinin 119,7 milyon TL’den %334,2 oranında bedelsiz olarak 400,3 milyon TL artışla 520 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

EPLAS – Sermaye artırım başvurusunun SPK tarafından olumsuz karşılandığı açıklandı.

VSNMD – Şirket sermayesinin 117 milyon TL’den %55 oranında bedelsiz olarak 64,4 milyon TL artışla 181,4 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

VKGYO – Şirket sermayesi 10 Ağustos’ta 3,5 milyar TL’den %27,54 oranında bedelsiz olarak 475 milyon TL artışla 4 milyar TL’ye yükseltilecek.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 5 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği pay alım-satım işlemlerine ilişkin duyurulardan derlenen veriler şu şekilde;

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 227.463 adet pay 31,80 – 31,96 TL fiyat aralığından geri alındı.

ASGYO – Abdulkadir Konukoğlu tarafından 10,70 – 10,85 TL fiyat aralığından 130.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %51,12’ye yükseldi.

AKSGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 835.000 adet pay 9,67 – 9,73 TL fiyat aralığından geri alındı.

BLUME – Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bulut tarafından 33,00 – 33,02 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %24,37’ye yükseldi.

BIGEN – Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altan tarafından 37.500.000 adet pay Borsa dışından kurumsal yatırımcılara devredildiği açıklandı.

BIGEN – İdris Çakır tarafından 37.500.000 adet pay Borsa dışından kurumsal yatırımcılara devredildiği açıklandı.

BORSK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 5,61 – 5,66 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 600.000 adet pay 8,45 – 8,47 TL fiyat aralığından geri alındı.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 18,50 – 18,64 TL fiyat aralığından geri alındı.

GLYHO – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman tarafından 16,50 TL fiyattan 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %36,28’e yükseldi.

GSDHO – Şirket bağlı ortaklığı GSD Shipping bünyesinde yer alan Malta' da yerleşik GSD 5 Limited ile Sumisho Marine Co. Ltd. arasında 2029 yılında teslim edilmek üzere bir adet kuru yük gemisi alım sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.

KATMR – Bank of America Corporation tarafından 2,23 – 2,25 TL fiyat aralığından 11.524.222 adet alış ve 14.300.354 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,90’a geriledi.

KUYAS – Cahit Balyen tarafından 3.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,11’e yükseldi.

MERCN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 45.322 adet pay 18,69 TL fiyattan geri alındı.

SOKM – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,8 milyar TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

SVGYO – Tera Portföy tarafından 313.312 adet alış ve 5.591.867 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %9,52’ye geriledi.

TEZOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 441.775 adet pay 9,22 – 9,37 TL fiyat aralığından geri alındı.

TKFEN – Libco İnşaatın ve birlikte hareket ettiği kişilerin şirket sermayesindeki toplam pay oranının %33,93’e ulaştığı açıklandı.

Bugün genel kurulu olan şirketler; IZFAS, KAYSE

(İNFO YATIRIM)