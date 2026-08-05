Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ilk altı ayında satış gelirleri ve operasyonel kârlılığında gerileme yaşarken, net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73 düştü.

Aynı dönemde brüt kâr yüzde 16 düşüşle 2,18 milyar TL'ye, FAVÖK ise yüzde 21 gerileyerek 1,32 milyar TL'ye indi.

Şirketin net dönem kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 1,23 milyar TL'den 331,7 milyon TL'ye gerileyerek yüzde 73 azalış kaydetti.

NET NAKİT POZİSYONU GÜÇLENDİ

Bilanço tarafında ise şirketin toplam varlıkları, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10 artışla 24,85 milyar TL seviyesine yükseldi.

Özkaynaklar yüzde 3 artışla 18,52 milyar TL'ye ulaşırken, şirket 5,44 milyar TL net nakit pozisyonunu korudu. Net nakit pozisyonu bir önceki çeyreğe göre yaklaşık yüzde 9 arttı.

Dönen varlıklar yüzde 17 artışla 14,29 milyar TL'ye, duran varlıklar ise yüzde 2 yükselişle 10,56 milyar TL'ye çıktı.

Açıklanan finansal sonuçlar, Lila Kağıt'ın yılın ilk yarısında satış gelirleri ve operasyonel kârlılığında zayıflama yaşadığını, buna karşın güçlü nakit pozisyonunu koruyarak bilanço yapısını desteklemeyi sürdürdüğünü gösterdi.

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