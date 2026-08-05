Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SEGYO), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ilk altı ayında satış gelirlerinde düşüş yaşarken, net dönem zararı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 arttı.

Aynı dönemde brüt zarar 305,7 milyon TL olurken, geçen yılın aynı döneminde bu rakam 183,3 milyon TL zarar seviyesindeydi. Şirketin FAVÖK'ü de 383,4 milyon TL zarar olarak gerçekleşirken, operasyonel taraftaki zayıf görünüm devam etti.

Şirketin net dönem zararı, geçen yılın aynı dönemindeki 369 milyon TL'den 626,5 milyon TL'ye yükselerek yüzde 70 artış kaydetti.

BİLANÇODA VARLIKLAR GERİLEDİ, NET BORÇ ARTTI

Şirketin bilançosunda toplam varlıklar, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 azalarak 7,92 milyar TL seviyesine geriledi.

Özkaynaklar yüzde 3 düşüşle 7,03 milyar TL olurken, net borç ise yüzde 5 artışla 280 milyon TL'ye yükseldi.

Dönen varlıklar yüzde 14 artışla 2,60 milyar TL'ye çıkarken, duran varlıklar yüzde 8 azalarak 5,32 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan şirketin net parasal pozisyon kazancı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97 artarak 65,9 milyon TL'ye yükselse de bu artış, operasyonel taraftaki zayıflığı telafi etmeye yetmedi.

Açıklanan finansal sonuçlar, Şeker GYO'nun yılın ilk yarısında satış gelirlerinde gerileme yaşadığını, operasyonel kârlılığının zayıf seyrini sürdürdüğünü ve net dönem zararının önemli ölçüde arttığını ortaya koydu.

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