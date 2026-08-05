SAY Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAYAS), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ilk altı ayında satış gelirleri, brüt kâr ve FAVÖK'ünü çift haneli oranlarda artırırken, net dönem kârında da yüzde 23'lük büyüme kaydetti.

Aynı dönemde brüt kâr yüzde 61 artışla 427 milyon TL, FAVÖK ise yüzde 67 yükselişle 299,6 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirketin net dönem kârı ise geçen yılın aynı dönemindeki 98,9 milyon TL'den 121,6 milyon TL'ye yükselerek yüzde 23 artış gösterdi.

NET NAKİT POZİSYONUNA GEÇTİ

Bilanço tarafında şirketin toplam varlıkları bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 azalarak 2,41 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin özkaynakları yüzde 7 artışla 1,57 milyar TL'ye yükselirken, önceki çeyrekte 82,8 milyon TL net borç taşıyan şirketin 2026/6 döneminde 112,7 milyon TL net nakit pozisyonuna geçtiği görüldü.

Dönen varlıklar ve duran varlıklar bir önceki çeyreğe göre yüzde 2'şer gerilerken, şirketin güçlü operasyonel performansı finansal sonuçlara olumlu yansıdı.

Açıklanan finansal sonuçlar, SAY Yenilenebilir Enerji'nin yılın ilk yarısında hem gelirlerini hem de operasyonel kârlılığını artırdığını, bilançosunda ise borçluluğunu azaltarak net nakit pozisyonuna geçtiğini ortaya koydu.

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