Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin satış gelirleri ve operasyonel kârlılığı gerilerken, net dönem kârı yıllık bazda artış kaydetti.

Aynı dönemde brüt kâr yüzde 15 düşüşle 2,43 milyar TL'ye, FAVÖK ise yüzde 11 azalarak 1,76 milyar TL'ye geriledi.

Buna karşın şirketin net dönem kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 513,8 milyon TL'den 610,5 milyon TL'ye yükselerek yüzde 19 artış gösterdi.

NET BORÇ AZALDI, ÖZKAYNAKLAR GÜÇLENDİ

Şirketin bilançosunda toplam varlıklar, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3 artışla 31,54 milyar TL'ye ulaştı.

Özkaynaklar yüzde 2 artarak 14,86 milyar TL seviyesine yükselirken, net borç ise yüzde 23 azalarak 2,41 milyar TL'ye geriledi.

Dönen varlıklar yüzde 7 artışla 16,39 milyar TL olurken, duran varlıklar yüzde 2 azalışla 15,15 milyar TL olarak kaydedildi.

Açıklanan finansal sonuçlar, Kocaer Çelik'in operasyonel tarafta zayıflayan satış ve kârlılığa rağmen, net dönem kârını artırmayı başardığını ve bilançosunda borçluluğunu azaltarak finansal yapısını güçlendirdiğini ortaya koydu.

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