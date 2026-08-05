PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT), 2025 yılı kârından dağıtılacak nakit temettüye ilişkin genel kurul kararını açıkladı.

Şirket tarafından 5 Ağustos 2026 tarihinde yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun nakit temettü dağıtımına ilişkin teklifi genel kurulda kabul edildi.

Buna göre, 10 Ağustos 2026 tarihinde hak sahiplerine hisse başına brüt 2,5348542 TL, net 2,1546260 TL nakit temettü ödemesi gerçekleştirilecek.

Genel kurulun onaylamasıyla birlikte temettü dağıtım kararı kesinleşirken, ödemeler belirlenen tarihte yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

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